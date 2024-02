Un uomo di 52 anni questa mattina è morto per strada nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo. L’uomo era a bordo della Vespa in via Dello Speziale quando è stato colto da malore e si è accasciato.

E’ stato soccorso dai vicini che hanno chiamato i sanitari del 118. Per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato di tutto per rianimarlo. L’uomo è morto poco dopo stroncato da un malore improvviso.

L’uomo stava andando a lavorare svolgeva l’attività di muratore.