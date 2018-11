I rilievi della polizia municipale

Drammatico incidente in viale Michelangelo a Palermo, all’altezza del civico 1431. L’automobilista di una Lancia Y stava guidando in direzione della rotonda di viale Lazio quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo tra la siepe sullo spartitraffico.

A bordo dell’auto viaggiavano una donna di 47 anni, G.G. le sue iniziali, e il figlio di 24 anni, V.V. E’ intervenuta la polizia municipale che avrà il compito di chiarire le cause dell’incidente, sono intervenuti anche i tecnici dell’Amg per togliere un palo della luce pericolante.

I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti all’ospedale Villa Sofia.

(Foto Beppe Valenti)