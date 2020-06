I rilievi dei carabinieri

Drammatico scontro sulla statale che collega Partinico a Trappeto. In contrada Carrozza nei pressi di una curva molto pericolosa un automobilista ha perso il controllo ed è finito per cause da accertare contro un grosso mezzo che proveniva in direzione opposta.

L’impatto inevitabile è avvenuto nella curva dopo il Sicil Conad. L’uomo dentro la vettura è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Villa Sofia al Trauma Center. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana.

Le sue condizioni sono serie, ha diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.