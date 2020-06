Rifiuti e giustizia

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla gestione del servizio di nettezza urbana nel Comune di Sortino. In realtà, come precisa il sindaco, Vincenzo Parlato, “si tratta di una prosecuzione di un’indagine già avviata, non ci sono arrivati dei nuovi avvisi di garanzia”. Secondo quanto svelato dallo stesso capo dell’amministrazione, il fascicolo interessa solo le proroghe al servizio dal 2012 al 2018, poi dato in appalto ad una ditta. “Abbiamo fornito agli inquirenti – spiega il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato – una documentazione corposa sulla questione, per cui necessitano di altro tempo per poterla esaminare. Questo dimostra l’assoluta trasparenza della nostra amministrazione e confidiamo nel lavoro della magistratura”.

Il sindaco di Sortino, in merito al servizio dei rifiuti, ritiene che il Comune abbia mantenuto i costi sempre bassi. “Durante le proroghe – dice il sindaco – non abbiamo alzato i costi del servizio, per cui ne hanno beneficiato i cittadini, inoltre, possiamo dire, che, in merito alla raccolta differenziata, siamo partiti da una percentuale pari all’1% fino a toccare la quota attuale del 70%. Con la gara sono stati raddoppiati i costi ma non quelli per gli abitanti che possono godere di un servizio efficiente ed assolutamente migliorato rispetto a prima, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo.

Ma a Sortino è montata un’altra polemica, sollevata dal consigliere dei Comuni Valle degli Iblei, Sebastiano Bongiovanni, che ha attaccato l’amministrazione di Parlato perché il Comune del Siracusano non è stato inserito tra quelli che in cui saranno effettuati i test sierologici. “Assurdo, su un totale di 29 decessi in tutta la Provincia di Siracusa, sette sono di Sortino. Escludere il nostro Comune dai test sierologici a mio avviso è stata una scelta sbagliata. Il sindaco, che in questi mesi ha sempre detto che le sue ordinanze erano state da esempio per tutti, ha detto una bugia. Chi ha deciso una scelta così scellerata ritengo che abbia il diritto di dare una spiegazione logica”.