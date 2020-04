Altri decessi all'Umberto I

“Sono morti due sortinesi all’ospedale Umberto I di Siracusa dove erano ricoverati perché avevano contratto il Covid19“. Lo ha detto il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, nel corso di un video messaggio per annunciare il decesso di due residenti che erano stati ricoverati all’Umberto I di Siracusa. “Faccio le mie condoglianze alla famiglia – ha detto il sindaco del Comune del Siracusano – ed ora salgono nel complesso a 5 i deceduti per coronavirus”. Allo stesso tempo, il sindaco svela che sono migliorate le condizioni di altri pazienti di Sortino.

“Sono due le persone dimesse e sono nelle rispettive case – ha detto il sindaco di Sortino – per quanto riguarda gli altri ricoverati ne abbiamo due, di cui uno trasferito al Trigona di Noto, in netto miglioramento. Nel complesso, registriamo solo 3 casi, in ogni caso, per il momento, è un dato confortante, vuol dire che abbiamo tenuto bene al contagio, rispettando le prescrizioni del Governo”.