La scuola ai tempi del Covid19, il Comune di Canicattini regala 50 schede per tablet agli studenti

15/04/2020

Il Comune di Canicattini Bagni, nel Siracusano, ha regalato alla direzione dell’istituto comprensivo Giovanni Verga 50 schede sim da 20GB al mese (traffico mail illimitato), per i tablet acquistati dalla scuola per il proseguo della didattica a distanza. Il sindaco Marilena Miceli e l’amministrazione comunale canicattinese, nei giorni scorsi, avevano raccolto la richiesta della dirigente scolastica, Alessandra Servito, di dotare gli alunni di sim per i tablet, forniti dallo stesso istituto. «Come Comune, pertanto – spiega l’assessore all’istruzione Loretta Barbagallo – viste le difficoltà della scuola a provvedere alle Sim, su disposizione del sindaco, abbiamo immediatamente attivato l’operatore che gestisce la telefonia dell’Ente, e fornito ai ragazzi, che non avevano attrezzature a casa, le Sim dati indispensabili al funzionamento dei tablet acquistati dall’istituto comprensivo per il proseguo della didattica sino alla fine dell’anno scolastico come disposto dai decreti governativi”. Nelle settimane scorse, a Siracusa, l’istituto tecnico industriale Enrico Fermi, ha dirottato delle somme, in un primo momento destinate ad un progetto scolastico, per l’acquisto di personal computer a studenti che ne erano sprovvisti, dunque impossibilitati a seguire le lezioni online.

