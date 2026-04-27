Fondi per rendere accessibili le spiagge alle persone con disabilità

La Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti. L’obiettivo è consentire alle persone con disabilità di raggiungere e vivere il mare con servizi più adeguati, soprattutto nelle spiagge libere.

A firmare il decreto di ripartizione delle somme il presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di assessore alle Autonomie locali ad interim. Le risorse rappresentano una quota parte dei trasferimenti regionali per l’anno 2026.

Il contributo sarà assegnato con un criterio misto. Il 50% delle risorse verrà diviso in parti uguali tra i Comuni beneficiari. Il restante 50% sarà calcolato in proporzione all’estensione della linea di costa di ciascun Comune.

Più servizi e inclusione

“Riteniamo importante rimuovere tutte le cause che impediscono alla popolazione, in particolar modo alle fasce più fragili, di potere godere dei diritti fondamentali – afferma il presidente Schifani – Sostenere finanziariamente i piccoli Comuni che devono realizzare accessi al mare e alle spiagge libere idonei alla fruizione di persone con disabilità contribuisce a far crescere una cultura dell’inclusione e a rendere i nostri territori sempre più attenti al benessere di tutti, attraverso il miglioramento dei servizi”.

I Comuni interessati

Le somme saranno assegnate a 41 Comuni costieri delle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. L’elenco completo è allegato al decreto pubblicato dalla Regione Siciliana, relativo al riparto delle risorse destinate alla fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità.

Il provvedimento punta a sostenere i piccoli enti locali, spesso chiamati a garantire servizi essenziali con risorse limitate. Accessi adeguati, percorsi fruibili e interventi mirati possono rendere le spiagge libere più vicine ai bisogni di residenti, famiglie e visitatori con disabilità.

È possibile scaricare l’elenco completo sul sito ufficiale della Regione Siciliana.