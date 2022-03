in corso tukory e allo sperone

Due supermercati rapinati nel giro di mezzora. Due uomini con il volto coperto da una mascherina e armati di taglierino hanno assaltato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19:40, il market Marotta di corso Tukory, in pieno Centro a Palermo e poi il supermercato Paghi Poco di viale Amedeo d’Aosta, nella zona dello Sperone.

La prima rapina in pieno Centro

La prima rapina è avvenuta a pochi metri dal mercato storico di Ballarò. Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati dall’ingresso secondario del market “Marotta”, in via Cesare Battisti, hanno minacciato una cassiera e si sono fatti consegnare poche centinaia di euro prima di scappare a bordo di uno scooter.

La seconda rapina allo Sperone

Circa mezzora dopo due uomini hanno fatto irruzione all’interno del supermercato “Paghi Poco” del quartiere Sperone. Anche in quest’occasione i rapinatori, che avevano il volto coperto dalle mascherine, sono riusciti a intimidire un dipendente costringendolo a vuotare il registratore di cassa e a consegnare loro l’incasso, pari a circa 500 euro. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.

Episodi sempre più frequenti

Ieri è stato rapinato un altro supermercato al Villaggio Santa Rosalia. Il colpo è stato messo a segno al supermercato Paghi Poco di via Volontari italiani del sangue. Secondo una prima ricostruzione uno dei due è entrato nell’attività, si è diretto verso le casse, ha minacciato un dipendente e si è fatto consegnare circa 800 euro in contanti. Poi la fuga insieme al complice a bordo di uno scooter. Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La polizia indaga sugli altri due tentativi di rapina, registrati quel giorno, andati in fumo per la reazione degli impiegati. Dagli identikit forniti dalle vittime sembrerebbe che i rapinatori entrati in azione siano sempre gli stessi.

Nei mesi scorsi rapine anche nella catena Ferdico: in particolare il discount Ferdico di via Leonardo da Vinci e quello di via Franz Liszt.