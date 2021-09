Nessun danno

Continuano i terremoti a largo della costa palermitana

Questa notte due scosse tra Cefalù e Termini Imerese

Si tratta di due piccole scosse dopo quella del 31 agosto, nessun danno a cose o persone

Ancora due scosse di terremoto al largo della costa di Palermo: entrambe sono avvenute nella notte ed entrambe nello stesso epicentro, fra Termini Imerese e Cefalù. A registrarle i sismografi dell’Ingv. La prima scossa è avvenuta all’1 di notte (00:59) registrando una magnitudo di 2.5, al largo della costa palermitana fra Termini Imerese e Cefalù.

Due scosse in due ore

La seconda, di magnitudo più o meno simile, 2.7, è stata registrata circa due ore dopo, alle 2:52, e nel tratto al largo di Campofelice di Roccella e Cefalù. Entrambe sono avvenute nello stesso tratto in cui è avvenuta la forte scossa 4,3 martedì scorso, ossia nel mare fra Cefalù e Termini Imerese.

La scossa del 31 agosto

Alle 6.14 del 31 agosto la terra ha iniziato a tremare in provincia di Palermo. Lunghi secondi sentiti anche in città in modo chiaro. L’epicentro nella zona delle Madonie e Cefalù. Secondo il dato definitivo comunicato dall’Ingv è di magnitudo 4.3 la forte scossa di terremoto registrata dai sismografi nel palermitano, con epicentro al largo della costa centro settentrionale siciliana. Poi altre scosse di assestamento di minore intensità.