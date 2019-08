Le reazioni

7,40 del 29 agosto. Come ormai accade da 29 anni via Alfieri si anima di commozione. Qui dove 28 anni fa venne ucciso Libero Grassi, il ricordo si fa forte.

Nel luogo dove l’imprenditore fu freddato dai sicari per avere detto ‘no’ al racket delle estorsioni, dopo anni di commemorazioni quasi deserte, è ormai tornata la folla commossa.

Ci sono le istituzioni ed è cambiato anche l’atteggiamento scorato dei figli di Libero che pure continuano a ricordarlo sempre allo stesso modo: una macchina rossa a terra e un cartello scritto a mano di anno in anno sempre con le medesime parole che ricordano l’abbandono e l’isolamento che uccise l’imprenditore prima ancora che la mafia gli sparasse fisicamente.

Palermo lo ricorda con una cerimonia in via Vittorio Alfieri. In quella strada, nel centro della città, il 29 agosto del 1991, alle sette e mezza di mattina, Grassi venne ucciso a Palermo con quattro colpi di pistola mentre andava a piedi al lavoro: la fabbrica Sigma. Questa mattina nel luogo dell’eccidio c’erano i figli dell’imprenditore Alice e Davide, il nipote Alfredo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il vicario del prefetto di Palermo.