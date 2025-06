“Il Governo Schifani al giro di boa”: è il titolo della puntata di Testa a Testa, il talk di approfondimento politico di Sicilia on Demand. Un confronto serrato, condotto dal giornalista Gaetano Mineo, tra due voci opposte dell’Assemblea Regionale Siciliana: Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia, e Antonio De Luca, leader del Movimento Cinque Stelle.

Un bilancio a due facce: tra numeri positivi e disagio sociale

Pellegrino esordisce con un bilancio della Regione Siciliana ottimista: “Siamo soddisfatti, anzi, abbiamo superato le aspettative. Abbiamo sanato i conti pubblici, riducendo il disavanzo da 7 miliardi a 850 milioni. Il PIL cresce più che nel resto del Mezzogiorno, l’occupazione aumenta, e la spesa produttiva ha generato un circolo virtuoso”.

Cita dati Istat e Svimez a supporto, sottolineando come la Sicilia sia “in controtendenza” rispetto al declino economico del Sud. Sulla sanità, ammette difficoltà legate al piano di rientro, ma ribadisce: “Stiamo lavorando per migliorare i servizi”.

L’opposizione: “Una Sicilia allo sbando”

De Luca ribatte con un quadro drammatico: “Sembra di parlare della California, non della nostra terra. Metà Sicilia è senz’acqua, le famiglie faticano a mettere insieme pranzo e cena, e la povertà farmaceutica è alle stelle. I pronto soccorso hanno carenze del 50% di personale, e l’assessorato nasconde un dossier esplosivo sulle condizioni reali degli ospedali”.

Per il pentastellato, i numeri citati dalla maggioranza “non raccontano la realtà quotidiana dei siciliani”.

Il referendum sul lavoro: un flop annunciato?

Il recente referendum sul lavoro e sulla cittadinanza ha visto un’affluenza bassissima, specie in Sicilia. De Luca, difende il “Sì”: “Era la scelta giusta per i lavoratori. Il problema è il quorum: se un terzo dei siciliani elegge il presidente della Regione, perché un referendum senza il 50% non dovrebbe valere?”.

Pellegrino lo critica aspramente: “Una perdita di tempo e denaro. Si è giocato con le tasse degli italiani per risolvere beghe interne al PD”.

Le Province: una riforma incompiuta

Sul tema Province, entrambi concordano sul fallimento dell’attuale modello. E Mineo evidenzia che entro fine legislatura, è probabile che sarà approvata una norma nazionale che ridarà di nuovo il voto ai cittadini per eleggeregli amministratori di questi enti intermedi.

Il Parlamento siciliano: lavora poco o lavora male?

De Luca attacca: “Dove sono le riforme strutturali? Forestali, sanità, acqua: solo annunci. Si approvano leggi finanziarie, ma niente che cambi davvero la vita dei siciliani”.

Pellegrino replica ricordando le manovre approvate e da approvare come quelle del turismo e quella dei consorzi di bonifica (“una svolta attesa da 20 anni“). Per quest’ultima, Pellegrino garantisce “che entro l’anno sara approvata definitivamente”.

Termovalorizzatori: la battaglia ambientale

Il confronto si infiamma sui termovalorizzatori. Pellegrino li difende: “900 milioni stanziati, fine delle discariche abusive e del business dei monopolisti”.

De Luca li condanna: “Senza una filiera del riciclo, sono solo inceneritori che bruceranno più spazzatura di quanta la Sicilia ne produca. Risultato? Si differenzierà meno e si importeranno rifiuti”.

Elezioni 2027: già si pensa alle alleanze

Mineo pungola i due ospiti sulle future elezioni Regionali, ricordando che nel settembre 2022 Renato Schifani con il centrodestra vince con oltre il 42% dei voti; Cateno De Luca sfiora il 24%; la candidata a governatore del Pd, Caterina Chinnici poco più del16%; e il candidato 5stelle Nunzio Di Paola poco più del 15%.

Scenario impensabile per il futuro, soprattutto per il centrosinistra, oggi più frammentato che mai, costretto a mettere in pratica un campo largo se intende competere seriamente con il centrodestra. Si può dunque, immaginare un’alleanza PD-M5S? De Luca conferma il dialogo: “In Sicilia collaboriamo già, a differenza di Roma”. Pellegrino, invece, lancia un’apertura a Cateno De Luca: “Se vuole unirsi a noi, benvenuto”.

Due Sicilie, due politiche



