A Contessa Entellina al voto quasi l'80% degli aventi diritto

E’ Contessa Entellina, e non Petralia Soprana come inizialmente indicato, il comune al top in Sicilia per la percentuale di elettori che ieri sono andati a votare: secondo il sito della Regione Siciliana nel paese della provincia di Palermo il dato dell’affluenza sfiora l’80% (per la precisione il 79,18%).

A fare da traino nel comune di origine arbresh, la comunità albanese, è stata certamente la candidatura alle regionali nelle liste del Pd del sindaco Leonardo Spera, che è anche presidente di Anci Sicilia giovani.

Gli fa da contraltare Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta, che ha fatto registrare il 16,89% di votanti. Nelle città capoluogo in Sicilia si è votato di più a Messina (53,4%) e di meno a Enna (39,9%).

Sud trascina Forza Italia

Forza Italia viaggia verso un risultato migliore delle aspettative ed è il Sud Italia a trascinare il partito di Berlusconi a partire dalla Sicilia dove la vittoria del centrodestra è accompagnata dalla scelta di Renato Schifani quale presidente della Regione Siciliana. I primi commenti, a risultati non ancora definitivi, sono di soddisfazione in casa azzurra: “In questo momento in cui le proiezioni e i primi dati ufficiali nazionali dicono che Forza Italia avrà un risultato superiore alle aspettative, sento innanzitutto di ringraziare Silvio Berlusconi per il costante, appassionato, supporto alla campagna elettorale che qui in Sicilia ci ha visto protagonisti con la candidatura di Schifani alla presidenza della Regione. Sono certo che non appena avremo il risultato della Sicilia il dato di Forza Italia servirà ad aumentare ancora quello nazionale” dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

Da subito gli azzurri avevano gioito

Lo spoglio stava solo iniziando quando arrivavano i primi segnali. “Gli exit poll sulla Sicilia, dove il candidato governatore è Renato Schifani, dimostrano la vitalità di Forza Italia, che potrà garantire ai siciliani un governo all’altezza delle loro aspettative” era stato il primo commento di fonti di Forza Italia rimaste senza un nome già prima di mezzanotte

Spoglio dopo le 14

Per la Sicilia sono solo exit poll e di risultati si parlerà solo nel pomeriggio visto che lo scrutinio slitta alla giornata di lunedì e si svolge a partire dalle 14 dopo una pausa per consentire agli scrutatori che hanno lavorato buona parte della notte per Camera e senato, di riposare un poco. un sistema già provato in occasione di referendum e amministrative di giugno.