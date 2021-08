l'assessore zambuto ha firmato il decreto

Elezioni amministrative in Sicilia, si vota il 10 e 11 ottobre in 42 Comuni

L’assessore Zambuto ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali

Le elezioni avrebbero dovuto svolgersi in primavera ma sono slittate a causa del Covid19

Eventuale ballottaggio il 24 e 25 ottobre

Tutti i Comuni chiamati al voto suddivisi per provincia

L’assessore alle Autonomie locali della Regione Siciliana, Marco Zambuto, ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei Consigli comunali in 42 Comuni dell’Isola.

Si voterà il 10 e 11 ottobre

Così come deciso dal governo Musumeci si voterà domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alla urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 la domenica e dalle 7 alle 14 il lunedì, in entrambi i turni di voto.

I cittadini chiamati al voto

Sono chiamati al voto complessivamente 568.357 cittadini. Sono 29 i Comuni che eleggono gli organi di rappresentanza con il sistema maggioritario, 13 quelli in cui si vota col sistema proporzionale.

I Comuni nei quali si voterà suddivisi per provincia

Agrigento: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani (sciolto per mafia).

Caltanissetta: San Cataldo (sciolto per mafia), Vallelunga Pratameno.

Catania: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca.

Enna: Calascibetta.

Messina: Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta (sciolto per mafia), Patti, Rodì Milici, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta.

Palermo: Alia, Montelepre, San Cipirello (sciolto per mafia), Terrasini.

Ragusa: Vittoria (sciolto per mafia).

Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Pachino (sciolto per mafia), Rosolini, Sortino.

Trapani: Alcamo, Calatafimi-Segesta.

Lo slittamento del voto dalla primavera all’autunno a causa del Covid19

Le elezioni amministrative nei 42 Comuni siciliani avrebbero dovuto svolgersi il primavera, ma il voto è slittato all’autunno a causa del permanere del contagio da Covid19 nell’isola. Lo slittamento ha riguardato anche i Comuni sciolti per mafia.