Una lista rischia l’esclusione

Dieci candidati a sindaco con altrettante liste collegate. Questi i numeri della tornata elettorale della provincia palermitana che vedrà andare al voto quattro Comuni, tutti con il sistema maggioritaria e dunque senza turno di ballottaggio: Terrasini, San Cipirello, Montelepre e Alia. In tutto ad essere interessati poco meno di 30 mila residenti che saranno chiamati alle urne il 10 e 11 ottobre.

Qui Terrasini

Sono due i candidati sindaco: l’uscente Giosuè Maniaci e il consigliere in carica Giuseppe Caponetti. Il primo ha a sostegno la lista civica “Insieme si può” e presenta come candidati assessori Vincenzo Cusumano, Nunzio Maniaci e Salvatore Brunetti; il secondo, sostenuto dalla civica “Giuseppe Caponetti sindaco”, ha designato come assessori Elisa Lo Piccolo, Elena Pappalardo e Gaspare Cracchiolo.

Qui San Cipirello

Anche qui due candidati alla poltrona comunale più importante. Da una parte Romina Lupo, ex consigliere comunale nella vicina San Giuseppe Jato, sostenuta dalla lista civica Obiettivo bene comune; dall’altra Claudio Russo, ex vicesindaco. Su quest’ultimo però ci sarebbero dei dubbi sulla validità della presentazione della documentazione necessaria. Potrebbe quindi saltare la sua candidatura e rimanere in lizza la sola Lupo. In tal senso si attende il pronunciamento della segreteria comunale o dell’ufficio elettorale

Qui Montelepre

Sono ben 4 i candidati sindaco. L’uscente Maria Rita Crisci con la sua civica Reset, Nino Plano con Montelepre Futura, Giuseppe Terranova sostenuto dalla lista Vivere Montelepre, e Beniamino Gaglio appoggiato dalla lista Per Montelepre.

Qui Alia

Infine il più piccolo Comune tra quelli chiamati alle urne nella provincia palermitana e si tratta di Alia. Due gli sfidanti alla poltrona di sindaco: da una parte il “veterano” Francesco Todaro, 58 anni, già sindaco in questo paese per due legislature a cavallo tra il 2008 e il 2017, sostenuto dalla civica Alia nel cuore. Dall’altra c’è Antonino Guccione, 62 anni, che prima dell’attuale commissariamento era a capo del gruppo consiliare di opposizione. Con la civica Per Alia insieme si può ci riprova dopo che nel 2017 si candidò a sindaco venendo però sconfitto da Guglielmo Felice, divenuto quindi sindaco ma sfiduciato nel dicembre del 2020 dal consiglio comunale.