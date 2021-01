Muffa, umidità e tetti gocciolanti, sopralluogo alle case popolari di San Guseppe Jato (VIDEO)

Redazione di

30/01/2021

Sopralluogo alle case popolari di San Giuseppe Jato (PA) da parte del parlamentare regionale di Forza Italia Mario Caputo con il geometra e funzionario tecnico dell’Iacp di Palermo, Di Giovanni. Muffa e varie criticità nelle abitazioni Il sopralluogo di Caputo arriva in seguito a diverse segnalazioni, che sono intervenute dalle persone che sono gli assegnatari ma anche da alcuni esponenti politici locali tra cui Romina Lupo e Giuseppe Purpura. “Abbiamo deciso chiesto al commissario dello IACP di Palermo il dottore Farruggia – dice Caputo – di dare la disponibilità per effettuare un immediato sopralluogo all’interno di queste strutture che da tempo hanno bisogno di un intervento di manutenzione”. Il sopralluogo di Caputo “Col geometra abbiamo eseguito un sopralluogo in tutte le parti di queste bellissime strutture residenziali che hanno bisogno di interventi – aggiunge il parlamentare di Forza Italia – . In particolare bisogna fare un intervento di ripristino del lastrico solare e degli interventi per quanto riguarda la manutenzione di alcune parti ammalorate all’interno delle strutture. Siamo entrati anche in alcune abitazioni, gli assegnatari hanno fatto vedere quali sono le condizioni e devo dire che bisogna intervenire immediatamente. Ci sono delle situazioni di umidità di muffa e in alcune abitazioni arriva anche a gocciolare l’acqua. Bisogna intervenire al più presto”. Lavori entro i primi di febbraio Caputo ha anche chiesto un intervento per quanto riguarda l’impianto elettrico e che si possa ripristinare e abbellire la parte esterna anche relativamente al verde che circonda le abitazioni. “Il Commissario adesso elaborerà un progetto di intervento che poi sarà sottoposto all’assessorato regionale alle infrastrutture”, ha riferito il deputato Ars. Di Giovanni dell’ufficio tecnico degli Iacp ha sottolineato come il sopralluogo avviene dopo varie segnalazioni. Il tecnico ha promesso di pianificare interventi sul lastrico solare. “Durante la prima settimana di febbraio inizieranno i lavori sul tetto”.

