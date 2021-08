La nota del Corecom Sicilia

Elezioni amministrative in Sicilia, si vota il 10 e 11 ottobre in 42 Comuni

Il vademecum e le scadenze del Corecom

Le elezioni avrebbero dovuto svolgersi in primavera ma sono slittate a causa del Covid

I soggetti politici e le emittenti radiotelevisive interessati ad usufruire dei Messaggi Autogestiti Gratuiti, previsti dalla legge in vista delle Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 e per l’eventuale ballottaggio del 24 e 25 ottobre, potranno presentare domanda al Corecom Sicilia entro la scadenza prevista: 31 agosto per le emittenti radiotelevisive, utilizzando il modello MAG/1/EC, e 15 settembre per le formazioni politiche, attraverso il modulo MAG/3/EC.

Il vademecum

La procedura di raccolta delle richieste è stata avviata in seguito alla pubblicazione del Decreto Assessoriale di indizione dei comizi elettorali (n. 244 del 11/08/2021) per l’elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali dei 42 Comuni siciliani chiamati al voto. I modelli MAG/1/EC MAG/2/EC – MAG/3/EC possono essere scaricati dal sito istituzionale del Corecom Sicilia al link www.corecomsicilia.it.

La collocazione dei “messaggi autogestiti gratuiti” nei palinsesti nel primo giorno verrà decisa attraverso un sorteggio (che si terrà presso la sede del Corecom alle ore 12 del 17 di settembre), mentre il palinsesto nei giorni successivi sarà determinato secondo un criterio di rotazione, in modo da rispettare il criterio di parità di presenza nelle singole fasce. Tutte le comunicazioni relative ai Messaggi Autogestiti Gratuiti, compreso l’invio dei modelli, MAG, dovranno essere inviate in modalità telematica, entro la scadenza prevista, solo attraverso la PEC: corecom@certmail.regione.sicilia.it.

Regole sui sondaggi

Il Corecom Sicilia, invita le amministrazioni locali a rispettare quanto previsto dall’art. 9 della legge 28/2000 che vieta, a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di “svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni vige il divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche nel caso in cui i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

Il silenzio elettorale

Il cronoprogramma elettorale, infine, prevede che, alle ore 24 di venerdì 8 ottobre 2021, scatti il cosiddetto silenzio elettorale e scada il termine per tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta. Per qualsiasi chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al Corecom Sicilia utilizzando preferibilmente l’indirizzo di posta elettronica: corecom@regione.sicilia.it.

I Comuni interessati in provincia di Palermo

Domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, si svolgeranno le consultazioni amministrative nei Comuni di Alia, Montelepre, San Cipirello e Terrasini. I Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti. Ogni iniziativa di propaganda elettorale dovrà espletarsi nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti per la situazione epidemiologica Covid 19 in atto.

I Comuni nei quali si voterà suddivisi per provincia

Agrigento: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani (sciolto per mafia).

Caltanissetta: San Cataldo (sciolto per mafia), Vallelunga Pratameno.

Catania: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca.

Enna: Calascibetta.

Messina: Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta (sciolto per mafia), Patti, Rodì Milici, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta.

Palermo: Alia, Montelepre, San Cipirello (sciolto per mafia), Terrasini.

Ragusa: Vittoria (sciolto per mafia).

Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Pachino (sciolto per mafia), Rosolini, Sortino.

Trapani: Alcamo, Calatafimi-Segesta.