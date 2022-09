ha partecipato all'iniziativa "vincono le idee"

“Più asili nido e più diritti all’infanzia perché non è più concepibile che in un paese civile una donna debba scegliere tra lavorare o occuparsi dei propri figli”. Lo ha detto AnnaMaria Furlan, capolista al Senato del Pd per la Sicilia Occidentale, intervenendo all’iniziativa “Vincono le idee”, promossa e organizzata dal capogruppo del PD all’Ars, Giuseppe Lupo, da Teresa Piccione, candidata alla Camera dei Deputati e vicepresidente del consiglio comunale di Palermo, e dal candidato all’assemblea regionale, Mario Giambona.

Togliere dal precariato migliaia di lavoratori

“La nostra priorità -aggiunge- è investire anche nella pubblica amministrazione per togliere dal precariato migliaia di lavoratori, garantire il diritto ad una sanità pubblica efficiente e puntare sui giovani, creando prospettive occupazionali per impedire la migrazione dei talenti”.

Furlan parteciperà alla Festa dell’Unità

Annamaria Furlan parteciperà, oggi, alla prima giornata della Festa dell’Unità che si terrà a Palermo sino all’11 settembre.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 17. Alla stessa ora, sul palco Grande, la “Conferenza delle donne democratiche”. Si discuterà della doppia preferenza di genere e i dei diritti delle donne che non possono più attendere con Adriana Palmeri, candidata al Senato della Repubblica e Milena Gentile, candidata alla Camera dei Deputati. Intervengono: Egle Palazzolo, Giornalista e scrittrice; Francesca Lo Nigro, ex dirigente scolastico Scuola Primaria Gabelli; Caterina Altamore, responsabile dipartimento scuola PD Sicilia.

Alle 19, ancora sul palco Grande, il dibattito su “Le attività produttive”, coordinato da Elvira Terranova.

Si discuterà insieme a Annamaria Furlan, capolista del PD al Senato della Repubblica; Rosario Filoramo, Segretario provinciale PD di Palermo e candidato al Senato della Repubblica; Pippo Glorioso, Segretario Provinciale CNA Palermo; Filippo Parrino, Presidente regionale Legacoop Sicilia; Riccardo Botta, dottore in giurisprudenza.

All’iniziativa interverrà la candidata alla Presidenza della Regione siciliana Caterina Chinnici.

L’attacco di Faraone: “Paracadutata in Sicilia dal Pd”

C’è da dire, per dovere di cronaca, che qualche giorno fa, in merito alla candidatura in Sicilia di Annamaria Furlan, si è espresso, con toni duri, Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva. Faraone non ha esitato a definire Furlan “paracadutata dal Pd in Sicilia”. A suo avviso la candidata non conoscerebbe a fondo la nostra Isola, e non potrebbe, una volta eletta, rappresentarla per come merita.