20.000 famiglie a rischio

Manifestazione a piazza Indipendenza per martedì 29 giugno alle 10.30

I sindacati inquilini Sunia, Sicet ed Uniat sicilani per dire no agli sfratti

20.000 famiglie sono a rischio sfratto, il doppio rispetto al 2019

Emergenza casa in Sicilia. Per questo i sindacati degli inquilini scendono in piazza il 29 giugno a Palermo per dire no agli sfratti e rivendicare misure dalla Regione contro il disagio abitativo.

La manifestazione si terrà martedì 29 giugno a piazza Indipendenza alle 10.30. È organizzata dai sindacati inquilini Sunia, Sicet ed Uniat siciliani che per l’occasione chiederanno alla Regione di contrastare i problemi del settore.

20.000 famiglie a rischio

Secondo le stime dei sindacati, sono 20.000 le famiglie che quest’anno rischiano lo sfratto. Il doppio rispetto al 2019. In ripresa, infatti, gli sfratti per morosità, la maggior parte incolpevole, mentre mancano interventi per evitarli.

In piazza per chiedere la soluzione

“L’abitare è un nodo non risolto – scrivono in una nota Sunia, Sicet e Uniat – che questa crisi ha esasperato. Sono aumentate le disuguaglianze e la povertà, in tanti non riescono più a pagare i canoni d’affitto ma la regione si limitata a erogare parte dei finanziamenti statali e non ha varato alcun provvedimento, con una sottovalutazione intollerabile del problema”.

Le diverse richieste

I sindacati inquilini chiedono, tra le altre cose, una cabina di regia sulle difficoltà abitative; risorse nel bilancio regionale e in quelli dei comuni per l’abitare e per affrontare l’emergenza sfratti; la costituzione di un Osservatorio; l’utilizzo ai fini abitativi del patrimonio immobiliare confiscato alla mafia; la ridefinizione, previo confronto con le parti sociali, dell’impianto normativo dell’edilizia residenziale sociale.