E’ di nuovo emergenza cinghiali nell’area delle Madonie ed in particolar modo a Montemaggiore Belsito.

Ormai è da settimane che allevatori segnalano costantamente la presenza dei suidi. Un fatto preoccupante visto che la zona già in passato è stata bersaglio di simili attacchi, non dimenticando l’episodio in cui ci fu anche un morto a Cefalù.

Nei giorni scorsi un allevatore è stato aggredito da un suido che si trovava con i suoi cuccioli riuscendo a sfuggire all’attacco.

Meno bene è andata ad alcune pecore rimaste invece uccise insieme ad alcuni cani.