Il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Palermo ospiterà domani e dopodomani la conferenza internazionale Ispamed 2024, un evento che riunirà esperti da tutto il mondo per discutere soluzioni all’emergenza idrica nel bacino del Mediterraneo. La conferenza, che avrà luogo presso il campus universitario, sarà un’occasione per presentare studi e proposte innovative su temi chiave come la gestione delle risorse idriche, la siccità, la biodiversità e la sostenibilità ambientale.

La crisi idrica nel Mediterraneo: cause e conseguenze

Il Mediterraneo sta affrontando una grave crisi idrica a causa dei cambiamenti climatici che stanno innalzando le temperature e riducendo le precipitazioni. Questi fenomeni stanno intensificando periodi di siccità sempre più frequenti e prolungati mettendo a dura prova le risorse idriche disponibili e minacciando la sostenibilità dell’agricoltura locale.

Innovazioni per la gestione idrica in agricoltura

Ispamed 2024 dedicherà una sessione agli approcci innovativi di gestione idrica in agricoltura per mitigare gli effetti della siccità. Verranno presentate tecnologie all’avanguardia come i sistemi di irrigazione a goccia e di precisione per ottimizzare il consumo d’acqua. Si discuterà inoltre di soluzioni per produrre acqua dolce tramite desalinizzazione e riutilizzo di acque reflue.

Strategie per la conservazione e gestione delle risorse idriche

Altri temi centrali saranno le strategie per aumentare la ritenzione idrica del suolo, la gestione delle acque piovane, e modelli di governance integrata delle risorse idriche. La siccità ha impatti non solo ambientali ma anche sociali ed economici. L’agricoltura, fonte di sostentamento per milioni di persone, è uno dei settori più colpiti dalla scarsità d’acqua, con conseguenze sulla produzione e sulla sicurezza alimentare.

Un’opportunità per azioni concrete e collaborazione internazionale

Ispamed 2024 sarà un’occasione per richiamare l’attenzione sull’urgenza di affrontare l’emergenza idrica e condividere soluzioni concrete applicabili da subito. La conferenza si focalizzerà quindi non solo sulle problematiche ma anche su strategie pratiche per collaborare allo sviluppo di piani efficaci. La partecipazione di esperti, scienziati e rappresentanti da tutta la regione Mediterranea conferma come la gestione delle risorse idriche sia una sfida globale che richiede sforzi congiunti e visione d’insieme. Ispamed 2024 rappresenta un’opportunità cruciale per discutere idee e stabilire alleanze strategiche internazionali su questo tema centrale per il nostro futuro.

Like this: Like Loading...