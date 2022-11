Candidature aperte sul sito

Emirates Airlines, la grande compagnia aerea internazionale con sede a Dubai, è pronta ad assumere nuovo personale di bordo per ampliare la sua squadra.

Dopo gli open day di Firenza, Ancona e Roma (12 novembre) sarà la volta di Palermo, che ospiterà un evento dedicato al reclutamento dei nuovi assistenti di volo lunedì 14 novembre alle ore 9:00 presso l’Hotel NH Palermo (Foro Italico Umberto I, 22/B).

I candidati interessati potranno candidarsi all’interno dell’area “Careers” Emirates e presentarsi all’Open Day il 14 novembre. I partecipanti sosterranno diversi colloqui e prove nell’arco dell’intera giornata.

I vantaggi di lavorare in Emirates

Emirates dà l’opportunità ai neoassunti di lavorare all’interno di un contesto internazionale e di seguire percorsi formativi e programmi di sviluppo personalizzati per successivi avanzamenti di carriera.

Tra i maggiori benefit ci sono uno stipendio esente da imposte; alloggio e trasporto per il lavoro gratuiti; una buona assicurazione medica, sconti per lo shopping e altre attività ricreative a Dubai e agevolazioni di viaggio (anche per amici e parenti) in tutte le destinazioni dove fa rotta la compagnia.

Emirates vola in Italia da 30 anni e al momento può contare su una rete di 130 destinazioni in sei continenti diversi e su una flotta di oltre 200 velivoli a fusoliera.

Come candidarsi

Chi volesse partecipare al recruiting day che si svolgerà a Palermo lunedì 14 novembre può registrarsi sul sito Emirates, compilando l’apposito form e presentarsi il giorno della selezione con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una fotografia recente.