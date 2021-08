E' una dichiarazione d'intenti

Girato a Palermo “Equality Matters”: il coming out in famiglia

Tra i protagonisti c'è Gino Campanella, insieme a Massimo Milani, fondatori di ArciGay

Il video su Youtube ha già totalizzato migliaia di visualizzazioni

Equalitymatters, perché è attraverso la pari dignità e i pari diritti che si consolida una cultura. Perché ogni giorno possiamo e dobbiamo scegliere da che parte stare. Perché oggi più che mai schierarsi non è solo importante, è responsabile per la società di domani. Una società che noi desideriamo ricca di preziose differenze, inclusiva ed egualitaria. Così vine presentato su Youtube “Equality Matters”: il coming out in famiglia in uno short video girato a Palermo.

Il video girato a Palermo

In questo modo un coming out in famiglia diventa uno short video sul rapporto tra nonni e nipoti. Equality Matters, girato a Palermo, vede un giovane indagare su se stesso sotto gli occhi benevoli del nonno che lo sostiene nel suo percorso, ovunque esso conduca. Tra i protagonisti un volto noto del movimento lgbt+ italiano, Gino Campanella, insieme a Massimo Milani tra i fondatori di Arcigay nel 1980. Il protagonista è però Manfredi Messina, una giovane promessa della musica che ha anche firmato il brano che fa da colonna sonora (il titolo è “Fotografie”) e infine ka chiosa è stata affidata alla drag queen La Petite Noire.

​Libertà di genere e di espressione abbattono gli stereotipi

Il video affronta con delicatezza il tema dell’identità di genere e sopratutto della libertà di espressione abbattendo gli stereotipi rispetto ai vincoli del proprio orientamento lasciando aperta la strada sul finale che tra bandiere Rainbow e abbracci celebra la libertà. Come nasce l’idea del video? Il riconoscimento di sé e l l’autodeterminazione di tutti e tutte sono fortemente in pericolo in diversi Paesi europei mentre in Italia si discute ancora dell’opportunità di rendere legge il Ddl Zan che mira proprio a tutelare la libertà di espressione e l’identità di genere e mentre le spaccature sociali e politiche dimenticano che sul piatto c’è la sicurezza delle persone.

È già un trionfo sul web

“Equality Matters” ha raggiunto in pochi giorni 50mila visualizzazioni: non è un’operazione commerciale, nasce come una dichiarazione d’intenti da parte di un’azienda di Palermo che ha voluto produrlo nell’ambito di un più ampio progetto di sostegno alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione, donne e migranti per esempio. L’azienda è la Profumeria del Corso che intende così contribuire alla crescita sociale della città con iniziative dedicate previste per il prossimo settembre, mese che al momento e al netto di restrizioni per il contrasto al contagio da Covid, vede il primo corteo del Palermo Pride dopo un anno di pausa.

Opera di sensibilizzazione delle generazioni più mature

“Date le restrizioni a causa della pandemia da covid19 a Palermo non si è potuto svolgere alcun corteo del Pride, un momento che sostiene e include centinaia di persone che quest’anno non hanno potuto celebrare né schierarsi – commenta Luciano Badolato, fondatore di La Profumeria del Corso – Per questa ragione intanto siamo scesi in campo a promuovere la libertà, la gentilezza e l’uguaglianza, in un momento come questo è importante prendere una posizione chiara, soprattutto per andare a sensibilizzare le generazioni più adulte”.