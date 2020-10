A Giarre

Dopo oltre quarant’anni d’amore e di lotta per i diritti di tutti e tutte, dopo un primo matrimonio simbolico in piazza Pretoria a Palermo nel 1993, dopo aver fondato Arcigay a Palermo nel 1980 Massimo Milani e Gino Campanella hanno detto “lo voglio” nella sala degli Specchi del palazzo di Città di Giarre (Ct) a mezzogiorno di sabato

Tra fiori, agrumi e decorazioni di ispirazione siciliana, ad allestire la sala sono stati gli studenti e le studentesse del Convitto Annesso a I.I.S. Mazzei di Macchia di Giarre diretti dalla Preside Tiziana D’Anna.

A colori invertiti rispetto alla celebrazione di schieramento del ’93 ed entrambi con un bouquet donato da Motisi Floral Design, Gino indossa un completo bianco ghiaccio di Dolce & Gabbana e Massimo entra in sala in una nuvola di colore rosso fuoco.

L’abito da sposa, disegnato e donato da Morena Fanny Raimondo, ha una gonna con strascico e una giacca a taglio smoking rivisitato e arricchito di due interventi a cura di ilovetaboo.com che ha decorato un rever della giacca con la scritta “O si è felici o si è complici”, titolo di uno spettacolo di Nino Gennaro nonché testo più volte portato in scena e in piazza da Arcigay Palermo e ispirazione per diversi eventi politici e teatrali tra cui un reading dell’attore e regista Massimo Verdastro, presente in sala in qualità di testimone insieme all’attivista Lorenzo Canale.

Sull’altro rever invece la scritta “Giorgio e Toni”, in tributo ai due giovani fidanzati assassinati il 31 ottobre di 40 anni fa, proprio a Giarre, e il motivo per cui Massimo e Gino hanno scelto di celebrare nel piccolo Comune del catanese l’unione civile.

Trenta i presenti nella sala degli Specchi, a causa delle restrizioni in contrasto al contagio da Covid19, tra attivisti e attiviste di tutta Italia c’è il sindaco di Giarre Angelo D’Anna in veste di celebrante, due anime del Palermo Pride, Luigi Carollo e Mirko Pace, la storica compagna di Nino Gennaro Maria Di Carlo, l’ex presidente di Arcigay nazionale Paolo Patané.

Insieme a loro Dario Accolla, Nicola Bellucci, Claudia Brunetto, Giulia Cancilla, Genny Carlino, Renzo Conti, Tiziana D’Anna, Pietro Di Noto, Giuseppe di Salvo, Maria Angela Fatta, Virginie Flachet, Paolo Mannina, Vincenzo Musella, Eugenia Nicolosi, Marta Occhipinti, Maria Cristina Onorati, Fulvio Perna, Marcello Pupella, Giuliano Rocca, Valerio Strati e Valentina Troncato. Agli invitati e alle invitate sono stati donati in ringraziamento dei confetti avvolti in piccole bustine donate dalla Sartoria Sociale di Palermo. Al termine della cerimonia, organizzata dalla wedding planner Sofia Ganci, Massimo e Gino hanno portato uno dei bouquet al cimitero di Giarre, lasciandolo in dono per Giorgio e Toni, vittime di feroce omofobia e vile omertà nell’Italia degli anni Ottanta e loro malgrado scintilla che accese il fuoco del movimento Lgbt+.