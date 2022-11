La festa al'Ars

Il 100% delle borse di studio sono state erogate agli universitari che hanno dimostrato requisiti di merito e reddito. Tutte le domande sono state accolte erogando borse che raggiungono la cifra totale di 32milioni di euro.

I dati sono stati commentati durante la giornata di oggi a palazzo dei Normanni, a Palermo, sede dell’Ars, nell’ambito delle celebrazioni del ventennale della legge regionale istitutiva degli Ersu siciliani – enti regionali per il diritto allo studio universitario.

Una nuova casa dello studente nel centro del Capoluogo

L’annuncio dell’apertura di una nuova casa dello studente in centro, a Palermo, tra le novità comunicate questa mattina durante la celebrazione del ventennale degli Ersu. L’iniziativa – che si è svolta alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – è stata messa in campo dagli Ersu con l’obiettivo di presentare gli interventi in favore degli studenti dell’Università, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica.

I posti letto potrebbero salire di altre 100 unità

Intanto, i posti letto messi a disposizione dall’Ersu sono quasi in esaurimento. Restano gli ultimi 70 da assegnare su un totale di 1.600 domande presentate. La metà, anziché il posto letto, ha optato per l’assegno. “Abbiamo esaurito i posti letto richiesti dagli studenti del primo anno, entro il 20 dicembre riusciremo a darli anche a quelli del secondo anno e successivi”, ha detto il presidente di Ersu Palermo, Giuseppe Di Miceli, annunciando che “coi fondi in arrivo dal ministero si potrebbero assegnare altri 100 posti, facendo salire da 800 a 950 gli studenti che beneficiano dei servizi di residenzialità”.

Una cabina di regia per il diritto allo studio

Dialogo, confronto e idee per migliorare e crescere, a questo servirà una cabina di regia regionale che è pronta a essere costituita: “Sono convito che, con un rapporto di leale collaborazione, possiamo colmare alcuni gap con i quali la Sicilia si scontra – ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, Mimmo Turano -. Stiamo lavorando su tutto quello che possiamo per fortificare gli Ersu siciliani. Oggi firmerò un decreto che istituirà una cabina di regia tra gli Ersu regionali per coordinare il tutto e costruire un meccanismo in cui poter trovare un punto di equilibrio per attuare una strategia complessiva”.