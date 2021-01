è accaduto a palermo nel quartiere sperone

Feriti a Palermo due dipendenti della Rap durante il servizio di raccolta rifiuti

Due taniche di olio esausto conferite nei cassonetti sono esplose

Cinque giorni di prognosi per i due dipendenti

E’ accaduto in zona Sperone

Stamattina, durante il normale servizio di svuotamento dei cassonetti in via Pecori Giraldi, in zona Sperone, due taniche di olio esausto minerale sono state conferite impropriamente all’interno dei contenitori. I fusti sono esplosi durante la fase di travaso per la pressione della pala dell’autocompattatore investendo due operatori RAP addetti ai lavori.

“Episodio molto grave” per il presidente della Rap Giuseppe Norata

A comunicarlo il presidente della RAP Giuseppe Norata che dichiara: “E’ un episodio molto grave. Qua non si tratta solo di inciviltà o di mal costume, tali comportamenti possono causare gravi lesioni ai dipendenti non considerando il pericolo che può nuocere l’olio esausto al pianeta”.

Due operai Rap feriti e trasportati in ospedale

Due i dipendenti infortunati che dopo avere ricevuto i primi soccorsi con l’ambulanza sono stati portati in ospedale e sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni.

Sul luogo tempestivamente sono sopraggiunti per l’accertamento dei fatti due pattuglie, una dei Carabinieri e una squadra dei vigili urbani che hanno verbalizzato l’accaduto.

A dicembre era esploso un cassonetto a Catania

Un caso analogo si era verificato a Catania lo scorso dicembre. Tre addetti alla raccolta rifiuti della Dusty sono rimasti contusi per una esplosione verificatasi mentre il compattatore con il quale stavano lavorando stava svuotando un cassonetto dell’immondizia in via Don Minzoni. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato e si pensa allo scoppio di una bombola di gas che sarebbe stata buttata dentro il cassonetto insieme con la spazzatura. Una bombola di gas da campeggio è stata trovata intatta. L’autista del mezzo è stato sbalzato in aria a causa dell’esplosione ed è stato trasportato in ospedale insieme ai suoi due colleghi.

L’esplosione avrebbe investito anche un passante che si trovava nelle vicinanze del compattatore. Il mezzo, che è rimasto danneggiato, è stato sequestrato ed è stato sottoposto ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento Nord del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.