la nota di giovanni tarantino

Elezioni europee: “La candidatura di Milazzo è la scelta giusta per il nostro partito”.

A parlare è Giovanni Tarantino, giovane militante di Forza Italia, nonché vicecoordinatore della classe giovanile del partito.

Afferma Tarantino in una nota: “La candidatura del deputato regionale Giuseppe Milazzo è fondamentale per la tutela degli interessi di noi giovani siciliani. Conosco Milazzo da anni e, fin dal primo momento, mi ha espresso il suo interesse per la fascia di popolazione under 35. Ci siamo confrontati diverse volte sul tema dell’immigrazione giovanile, problema di massima importanza per la Sicilia, e sulla mancanza di provvedimenti concreti per cercare di invertire la rotta di questa vera e propria migrazione di massa”.

“Milazzo – conclude Tarantino – ha sempre dimostrato una grande propensione all’ascolto, al dialogo e al confronto, dimostrando massima serietà e impegno nel portare avanti gli obiettivi condivisi. Proprio per questo motivo lasciare fuori Milazzo dalla lista dei candidati alle elezioni europee sarebbe una scelta che non mira alla tutela delle competenze, valore fondamentale per una rappresentanza seria del nostro territorio all’interno dell’istituzione europea”.

