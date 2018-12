il 7 dicembre l'inaugurazione di un ciclo di incontri

“Una vita da gonzaghino. Il percorso ignaziano nella professione e nel cammino personale” è il titolo dell’incontro organizzato dall’associazione Ex Alunni del Gonzaga, che si terrà venerdì 7 dicembre 2018, dalle ore 16,00, nell’auditorium dell’istituto che ha sede in via Piersanti Mattarella, 38, a Palermo. Ingresso libero.

Protagonisti saranno quattro ex alunni eccellenti, appartenenti al mondo della politica, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione della Regione Siciliana, Gaetano Armao, assessore al Bilancio e vice presidente della Regione Siciliana e Alessandro Aricò, capogruppo di Diventerà Bellissima all’Assemblea regionale siciliana, che saranno intervistati dalla giornalista ed ex alunna Milvia Averna. Racconteranno, alla presenza del direttore generale del Gonzaga, padre Vitangelo Carlo Maria Denora sj, gli anni della scuola e come la formazione gesuita ha influenzato le loro vite e scelte.

L’associazione ex alunni del Gonzaga è stata fondata nel 1945, in occasione del 25mo anniversario del Collegio Gonzaga. Ha tra i suoi intenti quello di continuare ad essere parte integrante e attiva della comunità educante ignaziana. «L’insegnamento e i valori che l’Istituto ha trasmesso a noi ex alunni hanno contribuito – ha commentato il presidente dell’associazione ex alunni Gonzaga, Francesco Marcatajo – alla formazione del bagaglio culturale che condiziona la nostra vita sociale e professionale, e ci privilegiamo di esserne ambasciatori».

«Eccellenza accademica per l’eccellenza umana è il motto a cui il Gonzaga, oggi come ieri, vuole ispirarsi nella sua missione educativa – afferma padre Vitangelo Denora sj -. I talenti scoperti e sviluppati negli anni della scuola non sono fatti per essere custoditi gelosamente per sè stessi ma per metterli al servizio degli altri. È questo ciò che un Gonzaghino, oggi come ieri, si sente ripetere durante la sua formazione come ideale fondamentale dell’educazione Gesuita. L’idea è raccontare come, quanto imparato al Gonzaga, sia stato all’origine di percorsi di eccellenza professionale ed umana in vari campi della cultura, della scienza, della politica».

L’appuntamento del 7 dicembre inaugura un ciclo di incontri dedicati a chi ha frequentato il Gonzaga e alla sua prestigiosa storia. «Desideriamo coinvolgere tutti coloro che vogliano tornare a far parte della grande famiglia del Gonzaga» ha aggiunto Marcatajo. Del direttivo, rinnovato lo scorso dicembre, fanno parte, oltre al presidente, Flavio Pillitteri, Alessandro Simon, Simone Punzo, Vincenzo Di Blasi, Claudio Ferrante, Antonio Ferrante, Angelo Cuva, Bruno Calandrino, Fabrizio Sales, Manfredi Ferlicchia, Giorgio Petta, Umberto Madia, Giovanni Gentile e Manuel Pillitteri. Durante l’incontro, gli ex alunni potranno rinnovare la propria iscrizione all’associazione o iscriversi per la prima volta per ricevere comunicazione di ogni evento e iniziativa organizzata e tenersi in contatto con la comunità educante del Gonzaga.