Fari puntati sulla promozione dell’export digitale

La Regione Siciliana sbarca all’Expo 2020 di Dubai nel primo degli eventi organizzati e promossi dall’amministrazione regionale nel segno del connubio tra università e imprese, nell’ambito della settimana tematica ‘Knowledge & Learning’, che si terrà dal 12 al 18 dicembre, dedicata alla conoscenza e al sapere. Ieri al Padiglione Italia si è svolto l’educational lab “Learning in Sicily: competence for a global competitiveness”, organizzato dall’assessorato regionale alle Attività produttive e dall’assessorato all’Istruzione e formazione professionale dedicato all’internazionalizzazione delle competenze, in particolare all’export digitale, in ambito universitario e nei percorsi degli Its post-diploma di formazione tecnica altamente qualificata.

Tanti atenei coinvolti

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Invitalia, ha visto coinvolte le università di Palermo, Catania e Messina che hanno avuto l’occasione di presentare ad una platea internazionale l’offerta formativa degli atenei siciliani in tema di competenze specifiche nell’ambito dell’internazionalizzazione e del digital export, e di confrontarsi con esperienze di successo come quelle sviluppate dall’American University in the Emirates. “Abbiamo voluto questo tipo di evento – sottolinea l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – non solo per valorizzare il ruolo dell’apprendimento e delle competenze nell’internazionalizzazione d’impresa ma perché crediamo siano dei fattori essenziali di competitività per il tessuto imprenditoriale siciliano”.

Fornire strumenti per affrontare cambiamenti

“Innovazione e internazionalizzazione della conoscenza sono parole chiave di un processo di sviluppo che coinvolge il sistema dell’istruzione e della formazione – ha aggiunto Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale -. Alle istituzioni governative sta la responsabilità di saper cogliere i cambiamenti in atto per poter fornire alle scuole, alle Università, agli enti di formazione, gli strumenti necessari per affrontare al meglio i cambiamenti in corso”. Un’occasione di confronto fra tutti gli atenei siciliani quella di ieri a cui sono intervenuti anche Paolo Glisenti, commissario generale per l’Italia a Expo Dubai, il console italiano a Dubai, Giuseppe Finocchiaro e Sandro Pappalardo, responsabile della presenza della Regione Siciliana ad Expo 2020.

Altre manifestazioni in itinere

“La Regione Siciliana, con il suo governo, immediatamente ha creduto in questo evento e ha deciso di accompagnarlo con delle importanti manifestazioni che andranno avanti per i prossimi mesi – spiega Sandro Pappalardo -. La presenza della Regione all’Expo 2020 Dubai continuerà per tutta la durata dell’esposizione, fino a fine marzo, e sono tanti i temi che andremo ad affrontare: dal turismo all’agricoltura, dalle attività produttive ai beni culturali. Abbiamo racchiuso tutte le nostre specificità e le abbiamo portate in questo contesto di Expo per presentare in maniera adeguata la nostra regione”.