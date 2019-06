L'iniziativa

È il momento di dire basta all’incuria e all’abbandono in cui versano, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi a Palermo e nell’hinterland. È il momento di reagire a una burocrazia asfissiante che blocca tutto e peggiora le condizioni di vita di ognuno di noi.

Con questo obiettivo prende il via, anche a Palermo, l’iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado, promossa dall’Ance su tutto il territorio nazionale insieme alla società civile, il mondo produttivo, la filiera e tutti coloro che vogliono reagire all’incuria e al degrado.

“Si tratta di una grande mobilitazione civile che punta a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso comitati civici, associazioni, volontariato – spiega il presidente di Ance Palermo, Fabio Sanfratello – che potranno segnalare e condividere facilmente, in prima persona, le situazioni di disagio e di difficoltà che vivono ogni giorno”.

La campagna è stata presentata oggi davanti ad un edificio scelto simbolicamente da Ance Palermo come segno di incuria e abbandono, l’ex Ospizio di beneficenza Principe di Palagonia Conte di Ventimiglia, un’area di 9 mila metri quadrati in pieno centro città, tra le vie Paternostro, Garzilli, Dante e Principe di Palagonia. L’edificio, fatiscente e pericolante in alcune sue parti, è abbandonato da anni nonostante, nel tempo, ci siano state varie manifestazioni di interesse per una sua riqualificazione.

Ma l’Ex Ospizio di beneficenza è solo uno dei numerosi esempi di degrado, abbandono e mala burocrazia in città. “Abbiamo già messo i nastri gialli allo stadio di baseball, alla strada di accesso a Montepellegrino, al ferro di cavallo a Mondello, alle scuole abbandonate di Valdesi e Pallavicino, in via Castelforte, all’ex stabilimento della Coca Cola, a vicolo Bernava – conclude Sanfratello -. Adesso chiediamo ai cittadini di unirsi a questa mobilitazione e di segnalarci altri casi di incuria e degrado che sono diventati asfissianti per la nostra vita e la nostra economia”.

Grazie agli strumenti della mobilitazione, nastri, volantini e cartelli che sono disponibili nella sede di Ance Palermo (Foro Umberto I n.21) e che andranno apposti sui luoghi che si intende segnalare, sarà possibile scattare foto, condividerle sui social network (hashtag #bloccadegrado) e segnalare al sito www.bloccadegrado.it tutti i casi di degrado e di immobilismo che sono intorno a noi.