Anche in Sicilia parte la vaccinazione dei farmacisti e dei collaboratori. Recependo le pressanti richieste di Federfarma e degli Ordini professionali dell’Isola, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha inserito anche i farmacisti e i loro collaboratori nelle categorie prioritarie da vaccinare contro il Covid-19.

Le prenotazioni sono già aperte

Sono stati appena definiti con le Asp i relativi protocolli da inserire nel Piano vaccinale e sono già aperte le prenotazioni. Le somministrazioni saranno organizzate secondo le indicazioni delle Asp competenti e dei relativi centri vaccinali e in base alle disponibilità di dosi. “Ringraziamo – dice Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma e presidente di Federfarma Palermo – l’assessore Razza, il Dipartimento “Dasoe” e il Commissario Covid per avere ricompreso i farmacisti e i loro collaboratori fra le categorie di operatori sanitari in prima linea da proteggere prioritariamente dal rischio di contagio. Ciò aiuterà la nostra categoria a garantire meglio la continuità delle prestazioni assistenziali ai cittadini. Ci auguriamo – conclude Tobia – che il prossimo passo sia la decisione, già assunta da altre Regioni, di utilizzare anche le farmacie come punti di vaccinazione per contribuire al più rapido raggiungimento dell’immunità di gregge nella popolazione siciliana”.

Riprendono i vaccini a villa delle Ginestre

Dal 6 febbraio sarà nuovamente possibile prenotarsi per effettuare la vaccinazione anti Covid presso il presidio ASP di Villa delle Ginestre di Palermo. Lo ha reso noto l’Asp di Palermo. Le vaccinazioni partiranno da giorno 9 febbraio e prevedranno un numero di vaccini giornaliero di circa 300 dosi distribuite lungo tutta la giornata dalle 8 alle 20. “In questa fase – riferisce l’azienda sanitaria – verrà ancora data priorità di iscrizione alle categorie individuate dalla circolare Prot./Serv.4/ n 1180 del 12/01/2021 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale”.