La stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue, domenica 18 ottobre, alle 19, all’oratorio di Santa Cita, con Federico Maria Sardelli che salirà sul podio per dirigere l’Arianna Art Ensemble in occasione di un concerto dal titolo “Prete e Virtuoso”. Sardelli, tra i massimi interpreti e studiosi di Antonio Vivaldi, per l’occasione sarà affiancato dal soprano Valeria La Grotta. Direttore d’orchestra, flautista, musicologo e biografo del compositore veneziano, Sardelli unisce l’attività interpretativa alla ricerca sulle fonti. Fondatore nel 1984 dell’ensemble Modo Antiquo, ha realizzato oltre quaranta incisioni e ricevuto due candidature ai Grammy Awards. Dal 2007 cura il Vivaldi Werkverzeichnis, il catalogo delle opere vivaldiane, proseguendo il lavoro di Peter Ryom. Le sue indagini hanno recentemente portato all’identificazione di quattro ritratti di Vivaldi, finora sconosciuti o non riconosciuti come immagini del compositore. La scoperta, raccontata nella nuova edizione del volume Il volto di Vivaldi (pubblicato da Sellerio), amplia le testimonianze sulla sua fisionomia e apre nuove prospettive sui rapporti con il pittore Giovanni Battista Piazzetta.





Il concerto palermitano attraverserà diversi ambiti della produzione vivaldiana. Il programma comprende le Sinfonie RV 112 e RV 146, il concerto per viola d’amore RV 392, il concerto per fagotto RV 501 La Notte e il concerto RV 775 per violino, organo, archi e basso continuo. Alla musica strumentale si affiancherà il Laudate pueri RV 601, per soprano, flauto traversiere, archi e basso continuo.

Accanto a Valeria La Grotta, le parti solistiche saranno affidate a Francesco Colletti al violino, Giorgio Chinnici alla viola d’amore, Alessandro Nasello al fagotto e Cinzia Guarino all’organo. Sardelli sarà impegnato anche al flauto traversiere.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Federico Maria Sardelli

Prezzo: 0.00

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