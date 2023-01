Viaggio in un anno di cronaca nell’Isola

Un bilancio 2022 siciliano contrassegnato dal rosso del sangue di femminicidi e morti bianche. Si archivia un anno difficile, ancora caratterizzato dalla crisi economica da cui poi si possono registrare pericolose conseguenze. C’è poi la morte misteriosa del pilota del caccia a Birgi, la scomparsa nel giallo dell’operaio nel ragusano. Maltempo e incendi hanno ancora una volta lasciato un pesante segno sul territorio. Tante lacrime anche per la scomparsa di Letizia Battaglia, il Palermo torna in serie B e Ficarra e Picone sbancano al botteghino.

In Sicilia si continua a morire sul lavoro

Pochi giorni fa gli ultimi terribili casi di morti sul lavoro nel territorio isolano: si tratta di Angelo Salamone, morto ai Cantieri navali di Palermo; segue di poco la scomparsa di Michele Pisciotta, morto in un cantiere in via Libertà, sempre nel capoluogo. Solo due nomi che rappresentano la fine di una lunga lista: fino ad ottobre i decessi nel 2022 erano stati 52, secondo i dati resi disponibili dall’Inail.

La Sicilia dei femminicidi: 12 vittime in un anno

Sono 12 le donne che sono state uccise nel 2022 per mano di uomini che le consideravano una proprietà, e non persone libere di scegliere per la propria vita. L’ultima, Giovanna Bonsignore, uccisa a Villabate dall’ex compagno Salvatore Patinella. Due giorni prima, nell’agrigentino, era toccato a Rosa Sardo: il figlio Salvatore l’ha uccisa insieme con il marito. Il primo caso dell’anno è del 26 gennaio: lo zio Angelo ha sparato ad Alessia Tardino, di 15 anni, a Licata, insieme alla madre, al padre e al fratellino.

Morte in soli 7 secondi: Fabio Antonio Altruda vittima dell’Eurofighter

È morto dopo appena 7 secondi di volo Fabio Antonio Altruda, capitano dell’Aeronautica ai massimi livelli operativi, 33 anni, celibe. E’ successo a bordo dell’Eurofighter, la macchina che eguaglia e supera la velocità di rotazione terrestre, schiantatasi al suolo il 13 dicembre scorso a Trapani. Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi.

Daouda Diane, un mistero di sangue e diritti del lavoro violati

È scomparso nel nulla, Daouda Diane, 37 anni e il sogno di trovare il proprio spazio e futuro in Italia con la moglie Awa e il figlio. Doveva tornare a casa lo scorso 27 luglio, ma dal 2 luglio, di lui nessuna traccia. Solo due video, in cui l’operaio del Ragusano denunciava che la Sgv, l’azienda in cui stava lavorando, non rispettava in alcun modo le disposizioni in termini di sicurezza sul lavoro. Le ricerche non hanno dato alcun risultato, e di lui rimane solo la disperazione di famiglia e amici

La natura si rivolta contro Stromboli

In questo bilancio 2022 il territorio siciliano si scopre fragilissimo nell’incendio che ha distrutto Stromboli, e nella successiva bomba d’acqua, lo scorso 12 agosto, che ha portato a termine il danno incalcolabile iniziato dalla distruzione dei boschi. Stromboli è simbolo di una condizione di pericolo che riguarda però tutto il territorio siciliano: le macro aree da tenere d’occhio sono dodici e 320 mila i cittadini che vivono in condizioni di rischio. D’altra parte, sono 26.674 le case fuorilegge che i Comuni dovrebbero demolire.

Incendi flagello della Sicilia

Oltre a Stromboli, l’incendio di Pantelleria ha colpito tutti per la propria ferocia, che ha portato alla distruzione di diversi ettari di macchia mediterranea, contaminando irrimediabilmente l’ambiente così incontaminato. Negli stessi giorni sono stati diversi i roghi su tutto il territorio regionale: secondo una stima approssimativa, sono andati in fumo 290 ettari di aree non boscate e 56 ettari di aree boscate, per un totale complessivo di 346 ettari.

Il maltempo in Sicilia continua a far danni

Sono 55 i comuni in Sicilia per cui la giunta regionale ha deliberato lo stato di crisi per i danni subiti a causa del maltempo. Nel corso dell’anno diversi sono stati gli episodi di maltempo, principalmente bombe d’acqua che hanno portato ad allagamenti: a novembre è toccato alla zona tirrenica della provincia di Messina; prima era stata Trapani a finire sommersa dalle acque, con le strade principali che portano verso il centro completamente inagibili, auto bloccate, e tante persone nel panico, intrappolate in casa.

Muore Letizia Battaglia, fotografa dell’anima di Palermo

È morta il 13 aprile scorso, a 87 anni, la fotografa Letizia Battaglia. Episodio che segna un’epoca in questo bilancio 2022 siciliano. Nelle sue immagini, gli occhi sgranati dalla paura per le stragi di mafia a Palermo, i volti imbronciati dei bambini che vivono nei bassi; il suo lavoro sul campo, che si è concretizzato nell’impegno in politica con l’amico Leoluca Orlando, che l’ha voluta nella sua giunta.

Il Palermo riparte insieme allo sceicco Mansour

Una stagione d’oro, quella del 2022, per il Palermo calcio, che riconquista la serie B lo scorso 12 giugno, battendo il Padova nella finale dei play-off, davanti gli occhi entusiasti e commossi di oltre centomila, e sogna un futuro ancora più roseo, a luglio, quando s’insedia la nuova proprietà targata City Group dello sceicco Mansour.

Ficarra, Picone e Toni Servillo sbancano il botteghino con “La stranezza”

Cinque milioni e 450 mila euro di incasso, nove settimane di programmazione, un palese entusiasmo del pubblico. Un risultato quasi garantito dal trio di Ficarra, Picone e Toni Servillo, che portano in scena un Luigi Pirandello in Sicilia che si arrovella sui suoi “Sei personaggi”. Il film è stato ai vertici delle classifiche delle pellicole italiane, anche grazie alla scelta di utilizzare il dialetto isolano sottotitolato. Anche di q0uesto parla il bilancio 2022 siciliano.