Un altro caso registrato nel Palermitano

Altri feriti per i botti di Capodanno in Sicilia. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito ad una mano a Balestrate. Il bilancio dei feriti durante i festeggiamenti del Capodanno così si aggrava. Dopo il bambino di dieci anni di Ficarazzi e un ragazzo di vent’anni di Alcamo che ha perso tre dita e rischia l’amputazione di tutta la mano. Ora di registra quest’altro caso in provincia di Palermo. L’uomo al momento dell’incidente si trovava in compagnia di alcuni familiari che hanno subito lanciato l’allarme. Il petardo gli è scoppiato in mano, provocando gravissime conseguenze.

Le conseguenze

Ha infatti perso un dito ed è stato ricoverato all’ospedale di Alcamo, dove i sanitari del 118 l’hanno trasportato d’urgenza. Feriti che si aggiungono ai 14 già registrati l’1 gennaio, a poche ore dai festeggiamenti, con incidenti in provincia di Caltanissetta. Ed ancora quattro feriti a Palermo, due a Catania, tre a Trapani e altri nell’Agrigentino. Tra petardi abbandonati per strada e raccolti incautamente, gli accessi negli ospedali sono aumentati anche nelle scorse ore. Per i sanitari del 118 e per i vigili del fuoco sono stati giorni di superlavoro. Soprattutto nelle province di Palermo, Messina e Catania nei pronto soccorso hanno lavorato senza sosta per curare le ferite a mani e volti provocate dall’esplosione di petardi.

A Palermo

Sono stati quattro i feriti per i botti di fine anno a Palermo. Si tratta in tutti i casi di uomini tra i 20 ed i 45 anni. I due, dopo le prime medicazioni al pronto soccorso, ricoverati in chirurgia plastica per trauma complesso della mano a seguito di scoppio di petardo. Gli altri due dimessi dopo la medicazione. Dovranno tornare in ospedale nei prossimi giorni per eseguire altre medicazioni. Non sono solo i botti che provocano danni ormai la notte di fine anno. Quattro ragazzi portati al nosocomio per etilismo acuto. Sono stati tenuti in osservazione,

Sparano colpi di fucile da abitazione a Catania, denunciati

Due giovani denunciati dalla polizia a Catania perché sorpresi a sparare colpi di fucile da un balcone ieri intorno alle 2.30 in via Garibaldi. Dopo avere rinvenuto per strada sette cartucce esplose, i poliziotti hanno perquisito l’appartamento che era stato segnalato, trovando un fucile da caccia del quale però non è stato possibile accertare la provenienza. Inoltre recuperati 50 grammi di marijuana. I due denunciati per detenzione abusiva di armi, accensione ed esplosione pericolosa e ricettazione. E uno dei due segnalato per uso di sostanza stupefacente.

