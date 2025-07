E' la seconda volta che è stato pizzicato senza patente

Sorpreso per la seconda volta in due anni alla guida di una moto senza patente un 28enne è stato denunciato. Per lui, A.L.M., è scattato anche il sequestro amministrativo del mezzo, un Honda Adv750, ai fini della confisca.

Il giovane era rimasto ferito nel corso di un incidente avvenuto lo scorso 4 luglio in via Luigi Sturzo, a Carini, dopo uno scontro con una Panda, guidata da un 66enne, ed era stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Villa Sofia.

Gli agenti della polizia municipale giunti sul posto dopo l’impatto per effettuare i rilievi del caso avendo notato la presenza di telecamere nella zona, nel corso di accertamenti successivi, sono riusciti a risalire al giovane e a verificare che lo stesso non solo era senza patente al momento dell’impatto, ma nel maggio del 2024 era già stato multato per la stessa violazione del codice della strada.

È scattata quindi la denuncia per “reiterazione nella guida senza patente”.