Hanno vinto il concorso pubblico, prenderanno servizio a dicembre

Festa stamattina al Comune di Carini: 14 vincitori di concorso pubblico hanno firmato l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Prenderanno servizio dal primo dicembre. Ed altri due firmeranno entro fine anno.

I nuovi dipendenti comunali

Si tratta di 3 agenti di polizia municipale, un collaboratore professionale elettricista, un avvocato, un assistente sociale, un autista di scuolabus, due istruttori contabili, un istruttore direttivo contabile, un istruttore informatico, un istruttore direttivo bibliotecario, un istruttore direttivo tecnico e un operaio professionale. Questi i nuovi dipendenti che andranno a potenziare la macchina amministrativa dell’ente, attualmente sotto organico.

L’augurio del sindaco di Carini

“Confidiamo nella vostra competenza e – ha detto il sindaco Giovì Monteleone – nella vostra passione. Ricordatevi sempre che i cittadini sono i nostri datori di lavoro e noi siamo quindi al loro servizio. Vi auguro di trovare un clima di serenità e di collaborazione che sono certo troverete. Troverete anche – ha continuato il primo cittadino – un’amministrazione attenta, presente negli uffici e pronta ad ascoltare gli umori e le necessità emergenti. Benvenuti. Grazie al vostro aiuto avremo un organico degno di un’amministrazione più efficiente”.

Palazzolo, “Momento importante di svolta”

“Voglio ringraziare chi – ha detto l’assessore al Personale, Francesco Palazzolo – ha lavorato tanto per la realizzazione di un giorno così importante: la segretaria generale dottoressa Acquadro, la dottoressa Micali, il dottore Migliore, il sindaco, l’assessore Bortiglio che ha avuto la delega al personale prima di me e ha condiviso con me il percorso che ci ha portato qui, e l’amministrazione tutta. È un momento importante di svolta per le vostre vite e per noi un momento per rinvigorire gli uffici e dare servizi migliori a tutti. Auguri”.

Altri due dipendenti firmeranno entro l’anno

I nuovi assunti sono in totale 16, i restanti due vincitori di concorso (un istruttore direttivo informatico e un assistente sociale) – come già accennato – firmeranno il contratto entro l’anno.