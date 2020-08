La rassegna del Teatro Massimo

Le due star internazionali, il soprano Anna Netrebko e il tenore azero Yusif Eyvazov, per la prima volta in Sicilia, canteranno al Teatro di Verdura mercoledì 12 agosto alle 21.15 per il Festival del Teatro Massimo “Sotto una nuova luce”. A dirigere l’Orchestra del Teatro Massimo il direttore Michelangelo Mazza, Maestro del Coro Ciro Visco.

Protagonisti indiscussi della scena lirica internazionale, il soprano Anna Netrebko e il tenore Yusif Eyvazov si esibiranno mercoledì 12 agosto alle 21.15 al Teatro di Verdura in un grande gala lirico. Compagni nella vita e sulla scena, Netrebko ed Eyvazov sono una coppia di straordinaria forza interpretativa per le qualità vocali e la perfetta tecnica del canto.

Il debutto a Palermo avviene con un concerto che si muove nel grande repertorio italiano – e non solo – tra fine Ottocento e inizio Novecento; Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, in primo luogo, ma anche Umberto Giordano e Francesco Cilea e il tocco internazionale di Antonín Dvořák.

Il programma musicale prevede grandi arie e duetti: tra questi “Già nella notte densa”, tratto dal primo atto dell’Otello di Verdi, il recitativo e l’aria “Del sultano Amuratte… io son l’umile ancella” dal primo atto di Adriana Lecouvreur di Cilea, le arie “Vissi d’arte”, “E lucevan le stelle” da Tosca di Puccini, ma anche il brindisi di Traviata e una delle arie più ammalianti del repertorio ottocentesco europeo, il “Canto alla luna” della Rusalka di Antonín Dvořák.

Uno spazio da protagonista avrà il Coro del Teatro Massimo diretto dal Maestro Ciro Visco con cori da Otello e il celebre “Va pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi, mentre l’Orchestra del Teatro Massimo, diretta dal Maestro Michelangelo Mazza eseguirà anche gli intermezzi da Manon Lescaut e Fedora.

PROGRAMMA

Giuseppe Verdi (1813-1901)

“Fuoco di gioia” da Otello

“Già nella notte densa” da Otello

Francesco Cilea (1866-1950)

“Del sultano Amuratte… Io son l’umile ancella” da Adriana Lecouvreur

“È la solita storia del pastore” da L’arlesiana

Giuseppe Verdi

“Va pensiero” da Nabucco

Giacomo Puccini (1858-1924)

“Vissi d’arte” da Tosca

“E lucevan le stelle” da Tosca

Intermezzo da Manon Lescaut

Giuseppe Verdi

“Libiamo ne’ lieti calici” da La traviata

Antonín Dvořák (1841-1904)

“Měsíčku na nebi hlubokém” (Canto alla Luna) da Rusalka

Umberto Giordano (1867-1948)

“Colpito qui m’avete… Un dì all’azzurro spazio” da Andrea Chénier

Intermezzo da Fedora

“Vicino a te s’acqueta” da Andrea Chénier