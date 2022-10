La ricorrenza del 1 e del 2 novembre

Palermo si appresta a celebrare la festività del 1 novembre dedicata ai defunti. Un momento nel quale migliaia di fedeli si recheranno nelle strutture del capoluogo siciliano per ricordare i propri cari. In seguito al notevole afflusso previsto d’utenza, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità e un potenziamento dei mezzi pubblici.

Orari e viabilità cimitero dei Rotoli

Con riguardo al cimitero dei Rotoli, dal 1 novembre scatterà il senso unico di marcia nelle vie limitrofe al camposanto di viale Cristoforo Colombo. Restrizioni alla viabilità che, almeno qualche giorno fa, sarebbero dovute scattare a partire dal 30 ottobre, salvo poi il dietrofront messo in campo dall’assessore Maurizio Carta, con la parziale revisione dell’ordinanza 1343.

Si ritorna quindi allo schema originale intrapreso nel 2004. Il provvedimento interessa l’istituzione del senso unico di marcia su via Belmonte; via Papa Sergio I°, via Cardinale Massaia, via Vergine Maria; Piazza Bordonaro e via Bordonaro. In via Papa Sergio I° sarà istituito per quei giorni il divieto di sosta con rimozione coatta per 20 metri immediatamente dopo lo sbocco di via Papa Pio X, in direzione acquasanta e sul lato destro del senso di marcia. Il cimitero dei Rotoli rimarrà aperto, dal 1 al 2 novembre, dalle ore 8 alle 17.

Orario continuato al cimitero di Sant’Orsola

Orario continuato anche al cimitero di Sant’Orsola. In occasione delle celebrazioni dei Morti, il camposanto di via Parlavecchio rimarrà aperto dalle 7.30 alle 16.30, nel periodo che va dal 1 al 6 novembre. La Fondazione di Santo Spirito ha inoltre comunicato che, tra l’1 e il 2 novembre, saranno sospese le tumulazioni. Con riguardo alle celebrazioni eucaristiche, gli orari delle celebrazioni eucaristiche sono i seguenti: 1 novembre (ore 9:00, 10:30 e 12:00).

Il 2 novembre, la santa messa sarà celebrata all’arcivescovo Corrado Lorefice. A seguire le altre funzioni liturgiche alle ore 11:00 e a mezzogiorno. Negli altri giorni feriali, Sante Messe alle ore 10:30 e la domenica e i festivi previste funzioni religiose alle ore 9:00, 10:30 e 12:00.

Potenziati i mezzi pubblici

Celebrazioni, quelle dell’1 e del 2 novembre, per le quali è atteso un notevole afflusso di pubblico. Fatto che ha spinto gli uffici di Amat a disporre un potenziamento dei mezzi pubblici che collegano le strutture del capoluogo siciliano. Con riguardo alle linee 731 e 603, anello di congiunzione con il cimitero dei Rotoli, i mezzi seguiranno il percorso dal senso unico di marcia.

I bus diretti a Vergine Maria, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, proseguiranno, per il lungomare Cristoforo Colombo, viale delle Palme, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, Parco della Favorita (viale Ercole e Diana), via della Favorita fino a piazza G.le Cascino da dove riprenderanno i consueti rispettivi itinerari.

Discorso diverso per la linea 246, che transita nei pressi del cimitero di Sant’Orsola. Tra il 1 e il 2 novembre, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, la circolazione veicolare, nelle vie Del Vespro e Parlavecchio, sarà consentita solo ai bus AMAT che le percorreranno a senso unico di marcia in direzione della via Tricomi. Potenziamento anche per la linea 209, con tre ulteriori bus che serviranno l’utenza diretta al cimitero di Santa Maria di Gesù.

L’1 e il 2 novembre 2022 saranno istituiti punti di vendita “Biglietti AMAT” presso i Cimiteri Rotoli e S. Orsola con utilizzo di mini bus; Il personale Amat provvederà alla verifica dei titoli di viaggio lungo gli itinerari delle linee.