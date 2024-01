Paura in via Antonio De Saliba, vicino viale Regione Siciliane, nella zona di Palagonia. Un furgone, usato da un venditore ambulante per vendere in giro tappeti, è andato a fuoco all’improvviso, intorno alle 17. Il rogo, raccontano i testimoni sul posto, è divampato all’improvviso, probabilmente per un corto circuito.

Fatto sta che l’allarme è scattato e sono stati chiamati i vigili del fuoco, con gli uomini del comando provinciale di Palermo che sono arrivati in via De Saliba in poco tempo. L’incendio è stato spento velocemente, con i pompieri che hanno iniziato ad analizzare il mezzo per capire come sia potuto accadere. Probabilmente a causa il corto circuito è stato qualcosa che il proprietario del mezzo (che non era sul posto) ha lasciato acceso. Ulteriori indagini e conferme nei prossimi giorni. (Foto di Valentina Grasso)























L’incendio di un furgone in autostrada

Un incendio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo ha mandato in fumo negli scorsi giorni quattrocento chili di mozzarelle campane. Il rogo si è verificato nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Terrasini, dove un autotrasportatore è stato costretto a fermarsi nella prima area di sosta.

A lanciare è stato lo stesso conducente del mezzo, un furgone frigo partito da Caserta e diretto nella zona del Trapanese per consegnare centinaia di confezioni di mozzarella campana. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe visto uscire fumo dal vano motore e avrebbe fatto in tempo a fermarsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polstrada.

L’incendio

A quel punto l’autotrasportatore è entrato nella piazzola di sosta e in poco tempo le fiamme hanno avvolto il furgone frigo, distruggendo la parte anteriore del mezzo e danneggiando quella posteriore con tutto il carico. Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada impegnati e gestire il traffico, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le squadre del 115 hanno domato l’incendio prima di effettuare un sopralluogo per chiarire l’origine delle fiamme che sarebbero state scatenate a causa di un cortocircuito. L’autotrasportatore campano, anche grazie alla sua prontezza, fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza fisica.

