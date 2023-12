Erano posteggiati l’uno accanto all’altro

Incendio ad auto e furgone questa notte a Partinico, indagini avviate dai carabinieri. I due mezzi erano posteggiati l’uno accanto all’altro in via Matteotti, una delle strade principali della città. L’allarme è scattato poco dopo le 2 ed il rogo è stato di proporzioni devastanti. Infatti dei due veicoli coinvolti non è rimasta che la carcassa fumante e nulla di più. Ad intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri che stanno provando a risalire alla matrice del rogo.

Non accertata la causa

I due mezzi sono entrambi in uso ad un uomo di 45 anni, titolare di un panificio. Ed è proprio nelle vicinanze del panificio che si è verificato il rogo. I pompieri, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto evitare la distruzione dei veicoli. Le alte lingue di fuoco si sono sviluppate in pochissimi minuti ed hanno avvolto i due abitacoli. Al momento non è stato possibile accertare la natura dell’incendio di auto e furgone. Sul posto non sono state trovate tracce di innesco ma questo non esclude il dolo. Infatti è possibile che proprio a causa del rogo di grandi proporzioni ogni traccia sia andata distrutta.

Le indagini

I carabinieri della locale compagnia al momento non escludono alcuna pista. Quella del raid doloso resta sicuramente una di quelle più battute, anche in considerazione della violenza dell’incendio. Al vaglio degli inquirenti adesso le immagini di videosorveglianza della zona per verificare magari qualche movimento sospetto nei pressi di dove si è verificato l’incendio.

Qualche giorno fa altro raid a Palermo

Un attentato incendiario si è verificato appena qualche notte fa a Palermo. Qualcuno ha appiccato le fiamme ad un’auto, una Fiat Punto intestata ad un 59enne residente in zona. Pare che non ci siano dubbi sul dolo. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, avrebbero trovato delle tracce che farebbero presumere che si tratti di un incendio provocato da qualcuno. Anche per questo incendio le indagini affidate ai carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. Si sta scavando nella vita privata e professionale dell’uomo. Si sta anzitutto provando a capire se avesse maturato qualche divergenza con qualcuno e perché.

Like this: Like Loading...