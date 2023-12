Totalmente distrutta una Fiat Punto di un 59enne

Attentato incendiario nella notte scorsa a Palermo. Qualcuno ha appiccato le fiamme ad un’auto, una Fiat Punto intestata ad un 59enne residente in zona. Pare che non ci siano dubbi sul dolo. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, avrebbero trovato delle tracce che farebbero presumere che si tratti di un incendio provocato.

Le indagini dei carabinieri

Ad indagare i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. Si sta scavando nella vita privata e professionale dell’uomo. Si sta anzitutto provando a capire se avesse maturato qualche divergenza con qualcuno e perché.

L’intervento per spegnere il rogo

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 3 della notte trascorsa. I pompieri in pochi minuti erano già operativi ma non hanno potuto salvare praticamente nulla dell’utilitaria. Le fiamme hanno avvolto l’intero abitacolo e lo hanno danneggiato gravemente.

In mattinata altro auto a fuoco

Questa mattina, intorno alle 9, altra auto andata a fuoco sempre a Palermo. Anche in questo caso una Fiat Punto che è andata in fiamme per cause in corso di accertamento. Il rogo si è verificato in via Francesco Speciale, in zona corso Calatafimi.

La catena di incendi in provincia

Il mese scorso ci fu una catena di incendi alle auto di natura dolosa a Partinico, nel Palermitano. In due notti, nell’arco di appena tre giorni, ad essere appiccati 7 diversi incendi. Il movente potrebbe essere quello del vandalismo fine sé stesso, frutto anche di uno stato di disagio dell’attentatore.

Altre 7 auto a fuoco in una notte sola

Il mese scorso sempre a Palermo altro attentato incendiario. Andarono a fuoco altre 7 auto a Palermo, di cui due appartenenti a persone imparentate con esponenti delle forze dell’ordine. E proprio da questi due veicoli, uno in particolare, sarebbero partite le fiamme che poi si sono propagate alle altre due auto posteggiate accanto. E’ accaduto in via conte Federico, l’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 4. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Like this: Like Loading...