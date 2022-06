Fiamme nella notte a Barcarello, la borgata marinara a ridosso di Sferracavallo molto frequentata durante tutto il periodo primaverile ed estivo.

Incendio scoppiato intorno alle 2 della notte

Introno alle due della scorsa notte un incendio si è sviluppato in un’area realizzata su una piattaforma a ridosso del mare destinata a pub ristorante. Le fiamme hanno divorato il locale che si chiama Iancura e sarebbe stato inaugurato sabato.

Ignota l’origine del fuoco

Attualmente sono ignote le cause dell’incendio che dovranno essere accertate da Vigili del fuoco e polizia scientifica che stanno effettuando tutti i rilievi del caso



















Nessuna pista esclusa

Non si esclude nessuna possibilità. Possibile che alla base de rogo ci sia un corto circuito anche se l’eventualità appare improbabile visto l’orario e le apparecchiature quasi tutte spente. non si esclude, dunque, neanche l’eventualità del dolo

Nel fine settimana prevista l’inaugurazione

Fra due giorni, inoltre, si sarebbe tenuta l’inaugurazione del locale, evento che naturalmente è stato rinviato proprio a causa dei danni causati dall’incendio. E’ singolare la coincidenza di tempi che lascia ancor di più sospettare la possibilità di un incendio doloso.

In tanti svegliati nella borgata

Fra Sferracavallo e la stessa Barcarello in tanti sono stati svegliati, nella notte, dalle sirene e dai vai e vieni delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Non si è sviluppato il panico perché sono poche le ville della zona abitate dal popolo dell’estate che ancora non ha lasciato la città per trasferirsi a villeggiatura.

Parla il proprietario

“Una mazzata terrificante – commenta il proprietario, Tommaso Pirrotta, giunto sul posto poco dopo -. Non conosciamo la natura del rogo anche se è facile fare delle deduzioni. E’ successo di notte, mi viene complicato pensare a un cortocircuito o a un’autocombustione. O siamo sfortunati o siamo nel mirino di qualcuno. Provo tanta rabbia perché abbiamo investito molto sul locale, scontrandoci anche con la burocrazia, ed era tutto pronto per l’apertura, con l’estate ormai alle porte”.

Subito il ripristino

Non ci sono comunque dubbi sul futuro di Iancura, un nome di origine eoliana che evoca lo stato d’animo della beatitudine, quando i pensieri corrono liberi sulle onde e il colore del mare si fonde a quello del cielo (biancura, appunto). “Ricominceremo subito tutti i lavori da fare – dice Pirrotta -. Vogliamo dare un segnale forte. Siamo pronti a lottare, o contro la mafia o contro la cattiva sorte: questo lo diranno gli inquirenti. In ogni caso tutti sanno da che parte stiamo. Non ci fermeremo, riapriremo presto”.