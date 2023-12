Trapelano indiscrezioni, la sua proposta la più convincente

Sempre più indiscrezioni portano ad accostare il nome di Ross Pelligra verso l’acquisizione dell’ex Fiat di Termini Imerese. A rivelarlo oggi il quotidiano LaSicilia che parlerebbe di fonti ufficiose ma allo tempo stesso abbastanza sicure. Addirittura l’indiscrezione è quella che la proposta fatta dall’imprenditore sia quella ritenuta più solida. Dunque l’acquisizione dello stabilimento del Palermitano potrebbe essere davvero sempre più vicina. Sul piatto una proposta da ben 8 milioni di euro per acquisire tutto lo spazio industriale.

Nessuna conferma

Al momento comunque non c’è alcuna conferma ufficiale dal ministero delle Imprese, che sta valutando le varie proposte. Tantomeno arrivano conferma dall’assessorato regionale alle Attività produttive. Le valutazioni si stanno facendo sui progetti di riconversione della quarantina di ettari dell’ex Fiat di Termini Imerese.

Gli affari di Pelligra

L’imprenditore australiano con origini italiane Pelligra ha partecipato al bando per l’acquisto del compendio aziendale dell’ex Blutec attraverso il Pelligra group Italia. Il presidente della società di calcio del Catania, neo promossa in serie C, entrerà a fare parte dell’associazione degli industriali etnea. Sin da subito ha esternato la fortissima intenzione ad investire nel ristrutturare anche il complesso turistico dellla Perla Jonica di Acireale. Non ne ha fatto un mistero lo stesso manager a margine di un incontro promosso da Confindustria di Catania a Riposto. Pelligra parlando con i giornalisti disse riguardo a ex Blutec e Perla Jonica che “sono ottime opportunità di investimento e stiamo molto emozionati e incuriositi dall’investire qui”.

Cosa comprende Bu Termini

Bu Termini Imerese comprende lo stabilimento industriale ex Fiat , la fabbrica di piccola lastratura e il sito plastic components and module automotive (ex Magneti Marelli). L’invito dell’avviso era per l’acquisto dell’intera Bu Termini Imerese, ovvero dei sotto rami con inclusione dei rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con 564 dipendenti. Vi sono anche le immobilizzazioni materiali e immateriali di Blutec Spa in amministrazione straordinaria e i marchi.

