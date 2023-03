Incendiano l’auto di una donna, arrestati due uomini nel palermitano

Ignazio Marchese di

27/03/2023

Incendiano l’auto di una donna nel Palermitano e si danno alla fuga. Ma non hanno fatto i conti con gli spietati occhi elettronici della videosorveglianza installata in zona. E così i carabinieri sono riusciti a identificare e arrestare i presunti piromani.

L’arresto in flagranza

I carabinieri della stazione di Ficarazzi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne e un 31enne, entrambi palermitani, con l’accusa di incendio di autovettura. I militari intervenuti in piena notte dopo la segnalazione pervenuta dalla centrale operativa della compagnia di Bagheria. Il rogo si è verificato in via Vivona. Individuate due persone che avevano incendiato l’auto di una donna residente nel paese del Palermitano. Il mezzo era parcheggiato sul ciglio stradale.

Fondamentale la videosorveglianza

Dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a individuare gli autori dell’incendio. I carabinieri hanno tempestivamente bloccati la coppia di presunti complici a bordo della vettura con la quale erano fuggiti. Il gip del tribunale si Palermo ha convalidato gli arresti. Per entrambi disposto il divieto di dimora nel territorio di Ficarazzi e l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

L’altra notte altro incendio a Palermo

Il ricorso al fuoco contro veicoli spesso è al centro delle cronache siciliane. E le cause possono essere le più svariate, dalla criminalità al regolamento di conti per questioni private. L’ultimo episodio nella notte tra sabato e ieri con un incendio che ha danneggiato due auto e due moto in via Sunseri, a due passi dall’Asp di via La Loggia. Le fiamme sarebbero partite da una moto e si sono propagate ad un altro scooter parcheggiato vicino ed altre due auto. Intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che indagano per cercare di accertare le cause e l’eventuale responsabile dell’incendio. I tecnici dei pompieri all’opera per verificare se vi siano o meno tracce di liquido infiammabile. Gli agenti della polizia stanno verificando se vi siano immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona.

Incendio in via Decollati

Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti qualche giorno fa in una zona non distante dalla Missione Speranza e Carità, fondata dal missionario laico Biagio Conte, in via Decollati a Palermo. Qui qualcuno nei pressi di una palazzina disabitata ha dato fuoco ad una matassa di fili di rame probabilmente rubati. Si è alzato una nube che ha allarmato i residenti che hanno chiamato i pompieri che intervenuti hanno spento le fiamme. Gli agenti di polizia stanno cercando di risalire a chi ha dato fuoco al rame e cercare di comprendere da dove era stato rubato l’oro rosso.

L’incendio a Mondello

Un altro incendio ha danneggiato un noto ristorante della borgata marinara palermitana di Mondello. Le fiamme sono scoppiate nel ristorante in ristrutturazione “I Sapori di Mare” che sorge proprio a Mondello. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per evitare il peggio e cercare di contenere i danni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo.