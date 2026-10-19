Soddisfazione viene espressa anche dalla consigliera comunale di Ficarazzii, che spiega le ragioni della propria scelta politica. “Ho deciso di aderire alla squadra di Edy Tamajo perché ritengo importante costruire un rapporto sempre più diretto tra le istituzioni regionali e le realtà locali. È una scelta che nasce dalla volontà di dare continuità al mio impegno amministrativo e di contribuire a un progetto condiviso, mantenendo sempre al centro le esigenze dei cittadini di Ficarazzi. Credo nel valore del dialogo, della presenza sul territorio e della collaborazione per individuare soluzioni concrete ai problemi delle nostre comunità”. L’ingresso di Maria Luisa Morici si inserisce in un percorso di collaborazione politica che punta a rafforzare il raccordo tra amministratori comunali e istituzioni regionali, valorizzando le istanze dei territori e promuovendo iniziative a sostegno delle comunità locali.
Ficarazzi, la consigliera comunale Maria Luisa Morici aderisce alla squadra politica di Edy Tamajo
Nuovo ingresso nella squadra politica che fa riferimento a Edy Tamajo. “La consigliera comunale di Ficarazzi, Maria Luisa Morici, ha deciso di intraprendere un percorso politico condiviso, fondato sull’attenzione al territorio, sul confronto con le comunità locali e sulla collaborazione istituzionale. Rappresenta un nuovo tassello nel percorso di consolidamento della rete di amministratori locali che si riconoscono nella nostra azione politica, con particolare attenzione alle esigenze dei comuni e alle opportunità di sviluppo del territorio”. Afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana.
“Accolgo con piacere Maria Luisa nella nostra squadra politica – dichiara Tamajo –. Il coinvolgimento degli amministratori locali è fondamentale per costruire un dialogo costante con le comunità e affrontare concretamente le questioni che riguardano i cittadini. Con la consigliera condividiamo la volontà di lavorare attraverso il confronto, l’ascolto e la collaborazione istituzionale. Il nostro percorso continua ad aprirsi a chi desidera contribuire con idee, esperienza e impegno al servizio dei territori”.
Commenta con Facebook