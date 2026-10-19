“Accolgo con piacere Maria Luisa nella nostra squadra politica – dichiara Tamajo –. Il coinvolgimento degli amministratori locali è fondamentale per costruire un dialogo costante con le comunità e affrontare concretamente le questioni che riguardano i cittadini. Con la consigliera condividiamo la volontà di lavorare attraverso il confronto, l’ascolto e la collaborazione istituzionale. Il nostro percorso continua ad aprirsi a chi desidera contribuire con idee, esperienza e impegno al servizio dei territori”.

Soddisfazione viene espressa anche dalla consigliera comunale di Ficarazzii, che spiega le ragioni della propria scelta politica. “Ho deciso di aderire alla squadra di Edy Tamajo perché ritengo importante costruire un rapporto sempre più diretto tra le istituzioni regionali e le realtà locali. È una scelta che nasce dalla volontà di dare continuità al mio impegno amministrativo e di contribuire a un progetto condiviso, mantenendo sempre al centro le esigenze dei cittadini di Ficarazzi. Credo nel valore del dialogo, della presenza sul territorio e della collaborazione per individuare soluzioni concrete ai problemi delle nostre comunità”. L’ingresso di Maria Luisa Morici si inserisce in un percorso di collaborazione politica che punta a rafforzare il raccordo tra amministratori comunali e istituzioni regionali, valorizzando le istanze dei territori e promuovendo iniziative a sostegno delle comunità locali.