Si è svolto al Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, un importante incontro operativo promosso dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Prof. Fabio Fatuzzo, per fare il punto sullo stato delle reti fognarie e dei depuratori nel comprensorio. Un passo fondamentale per accelerare il superamento delle procedure di infrazione comunitaria e tutelare concretamente l’ambiente.

C’è una grandissima opportunità per la Sicilia: il recente decreto direttoriale 424 mette a disposizione ben 100 milioni di euro per gli interventi di depurazione su tutto il territorio regionale. Le istruttorie dei progetti già presentati sono in via di conclusione e, poiché i fondi stanziati superano l’ammontare delle richieste pervenute, le proposte ammissibili hanno prospettive di finanziamento molto concrete.





Durante il vertice è emerso un messaggio chiaro: la Struttura Commissariale è al fianco delle amministrazioni locali. L’invito rivolto ai Comuni che non hanno ancora presentato domanda è di attivarsi tempestivamente. Il Commissario e la sua squadra offrono massimo supporto per integrare la documentazione progettuale e individuare insieme i percorsi alternativi migliori per non perdere queste risorse vitali.

Un ringraziamento al Comune di Sant’Agata di Militello per l’ospitalità e ai rappresentanti dell’ATI di Messina e dei Comuni di Acquedolci, Castell’Umberto, Monforte San Giorgio, Rodi Milici, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Ucria e Villafranca Tirrena per la partecipazione costruttiva.

L’obiettivo è lavorare in totale sinergia per restituire ai cittadini un mare più pulito e infrastrutture all’altezza del territorio.

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