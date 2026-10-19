Il futuro della cantieristica navale come leva per lo sviluppo della Sicilia. È uno dei temi al centro dell’incontro organizzato dalla Fim Cisl Sicilia dal titolo “Cantieristica Navale, Contrattazione di II livello e Libro Verde della Cisl”, che si terrà domani martedì 20 ottobre nella sala riunioni della Cisl Palermo Trapani in via Sacra Famiglia 18 a Palermo. Partendo dal dualismo vincente tra la grande navalmeccanica di Fincantieri Palermo e la cantieristica specializzata di Trapani Shipyard, si farà il punto della situazione di un settore in via di espansione. In questo contesto, la contrattazione di secondo livello si conferma lo strumento negoziale decisivo per legare il salario integrativo all’efficienza e alla sostenibilità ambientale, garantendo al contempo tutele rigorose per tutto l’indotto. Un passaggio centrale riguarda anche la governance delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale. “La cantieristica navale è oggi uno dei comparti industriali più dinamici della Sicilia e può diventare un motore di sviluppo per tutta l’Isola – dichiara Piero Nicastro, segretario generale Fim Cisl Sicilia –. Palermo e Trapani dimostrano che qui si può fare industria di qualità, ma questa crescita deve tradursi in lavoro buono e stabile. Per questo puntiamo su una contrattazione di secondo livello capace di redistribuire i risultati in salario, di rafforzare sicurezza e formazione e di estendere le tutele ai lavoratori degli appalti, che non possono essere l’anello debole della filiera. Anche l’innovazione e l’Intelligenza Artificiale vanno governate con la partecipazione dei lavoratori, nello spirito del Libro Verde della Cisl: la competitività si costruisce insieme, non a scapito di chi lavora”. Interverranno il segretario generale Fim Cisl Sicilia Piero Nicastro, il segretario regionale Antonio Nobile, il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana, il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis e le due aziende: Fincantieri con l’HR Alessandro Cantagalli e Trapani Shipyard con l’AD Giovanni Luca Morra. Il punto della situazione sulla cantieristica sarà affidato ad Antonino Clemente, delegato per la Cantieristica navale della Fim Cisl Sicilia.





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