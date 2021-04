75 milioni di euro

Domani sarà pubblicato il bando sul sito del Psr Sicilia 2014/2020 e su quello dell’assessorato regionale all’Agricoltura

Interessate la misura 13 (operazioni 13.1.1 e 13.3.1)

A breve sarà pubblicato il bando sulla misura 14 per complessivi 75 milioni di euro

Settantacinque milioni di euro in arrivo per aiutare il settore zootecnico siciliano. Ed una parte di essi sarà messa a disposizione a brevissimo. Domani, infatti, sarà pubblicato sul sito del Psr Sicilia 2014/2020 e su quello dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea il bando della misura 13 per la campagna 2021, “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – operazione 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”.

Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla che commenta: “Il governo Musumeci mantiene gli impegni assunti nei confronti del comparto agricolo siciliano. Con questo bando, la cui dotazione finanziaria presunta è di 30 milioni di euro. Diamo risposte a un settore che riteniamo centrale, quello della zootecnia siciliana. Settore, già fortemente provato dall’emergenza pandemica, che necessita di aiuti concreti. Noi siamo pronti a metterli in campo”.

Sarà pubblicato a breve il bando sulla misura 14 del Psr

Ma non finisce qui. A breve, infatti, sarà pubblicato anche il bando riguardante la misura 14 del Psr “Igiene e benessere degli animali” con una previsione di impegno economico di ulteriori 30 milioni di euro, mentre 15 milioni di euro saranno previsti per i progetti integrati di filiera (Pif) lattiero/caseari.

“Previsti quindi – ha concluso l’assessore Scilla – ben 75 milioni di euro per i nostri allevatori. L’agroalimentare siciliano è un pilastro qualificante dell’azione politica del governo Musumeci”.

A marzo la graduatoria istanze ammesse per tutela dei boschi

Ad inizio del mese scorso il dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale ha pubblicato la graduatoria delle istanze ammesse nell’ambito del Psr Sicilia 2014/2020 (misura 8.3) per la tutela dei boschi siciliani. Il finanziamento è stato pari a 49 milioni di euro mentre le istanze ammesse sono state 223.