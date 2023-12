L’esponente di Fratelli d’Italia, “Interlocuzioni valide col Governo nazionale”

“Con l’approvazione della Manovra finanziaria questa mattina in Senato, palesando, ancora una volta, l’unità del centrodestra nel Governo targato Meloni, siamo riusciti ad apportare importanti benefici alla città di Palermo, testimoniando la validità delle nostre interlocuzioni col Governo centrale”. Lo ha dichiarato Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e segretario provinciale del partito a Palermo.

Russo, “Dialoghi costruttivi e negoziati serrati”

L’esponente di Fratelli d’Italia prosegue parlando dei risultati ottenuti: “A partire dalla stabilizzazione dei funzionari presso l’Ufficio Tributi del comune di Palermo, che contribuirà a rafforzare le risorse umane fondamentali per il corretto funzionamento delle istituzioni locali e al tempo stesso ad aumentare le entrate derivanti dall’evasione fiscale. Una decisione derivante da dialoghi costruttivi e negoziati serrati, che ha confermato la capacità di ottenere risultati tangibili per la nostra comunità. Accanto a questo il taglio del cuneo fiscale, gli incentivi alle aziende per le assunzioni a tempo a tempo indeterminato, l’inclusione attiva al lavoro attraverso corsi di formazione per la qualificazione e riqualificazione professionale, sono alcuni esempi delle politiche attive del Governo Meloni, che mirano a dare nuovo vigore alle forze produttive del paese restituendo dignità e responsabilità ai cittadini”.

“Finanziaria consente anche proroga struttura commissariale cimiteri”

“La finanziaria ha consentito anche la proroga della struttura commissariale per i cimiteri di Palermo fino alla fine del 2024, assicurando decoro alla città e dignità ai nostri cari. Un’annosa e incresciosa questione che mai prima di adesso era giunta a risoluzione”.

Ed infine: “Ci siamo impegnati per tradurre in numeri e fatti concreti, emergenze e istanze della città e dell’intera nazione, dimostrando che le nostre azioni vanno oltre le parole – conclude il Senatore di Fratelli d’Italia – Ringraziamo il Governo Nazionale per la collaborazione proficua. Continueremo a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per Palermo, consolidando il nostro impegno che traduce le esigenze della città in manovre concrete”.

Manovra approvata in Senato, ora parola alla Camera

L’aula del Senato ha dato il via libera alla legge di bilancio, su cui il Governo aveva posto la fiducia. I voti favorevoli sono stati 112, quelli contrari 76, gli astenuti 3. Il ddl passa ora all’esame della Camera.