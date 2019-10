Assente il governo in aula perché impegnato nell’anniversario dell’alluvione che colpì Giampilieri, i lavori dell’Ars, che avrebbe dovuto completare l’esame del ‘collegato’ alla finanziaria sono stati rinviati.

In aula ieri gli interventi dei deputati sono stati incentrati soprattutto sulla mancanza del plenum in commissione Affari istituzionali dopo le dimissioni di Giancarlo Cancelleri, nominato vice ministro. Le opposizioni chiedono il reintegro del plenum con la nomina di un deputato al posto del dimesso Cancelleri necessario alla commissione chiamata tra l’altro a esprimere il parere su alcune nomine di governo; se la commissione non si pronuncerà in tempo scatterà il silenzio-assenso.

Non si è tornato a discutere neanche dell’emendamento accantonato riguardante i precari ex Asu dopo lo scontro della scorsa settimana con le opposizioni che chiedono di fare una eccezione al blocco delle norme di spesa proprio per garantire i precari che rischiano di perdere la finestra utile per la stabilizzazione e soprattutto perchè i soldi per loro sarebbero già accantonati

L’Ars, invece, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Mariarita Sgarlata, l’ex assessore ai Beni Culturali

nel governo Crocetta, morta tre giorni fa per una malattia.

In scena, poi, lo scontro sulla vicenda delle operazione finanziarie spericolate della regione