Non mancano le polemiche

La Finanziaria regionale verso l’approvazione stanotte o domattina

Dure critiche delle imprese siciliane, “Noi ignorati dal Parlamento”

Fondi per disabili, Comuni, enti e ipab

Decisa accelerata all’Ars che, secondo le ultime previsioni, potrebbe vedere l’approvazione definitiva della Finanziaria fra stanotte e domani. Dopo l’impasse dei giorni scorsi, l’Assemblea di Palazzo dei Normanni ha dato una repentina spinta agli esami dei numerosi articoli del Bilancio regionale. Tanti sono i provvedimenti adottati che prevedono aiuti a categorie produttive in difficoltà a causa del Covid, a enti locali stritolati dalla crisi ma anche a teatri, cinema e associazioni culturali. Ma non mancano le polemiche.

Per il Movimento 5 Stelle si tratta, infatti, di una Finanziaria “non solo brutta, ma pure in netto ritardo sui tempi previsti dal governo. Musumeci aveva promesso di esitarla entro il 28 febbraio, ma se va bene andrà in gazzetta il 28 marzo, un mese dopo”. I grillini non mancano la stoccata al presidente della Regione sul tema dei ristori tanto attesi dalle attività economiche in ginocchio. “Resta ancora da capire – dice il capogruppo del M5S all’Ars Giovani Di Caro. – cosa ci sarà nell’ordine del giorno che il governo presenterà per i ristori e che tutti abbiamo sollecitato per aiutare nel migliore dei modi le imprese e i commercianti in crisi. Anche in questo caso s’è fatto peggio dello scorso anno, quando gli aiuti, seppure mai arrivati, furono decisi in Parlamento”.

Confcommercio chiede un tavolo permanente

“Le imprese sono state ignorate. Questa è la realtà. La classe politica è stata troppo disattenta ai temi dell’economia reale, perfino in questa fase a dir poco emergenziale”. Lo ha detto Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, sulla Finanziaria, dopo la riunione con il presidente dell’Ars Miccichè, i capigruppo e l’assessore regionale alle attività produttive Turano nella quale il presidente Miccichè ha preso l’impegno per l’apertura immediata di “un tavolo permanente” sull’economia.

5 milioni per 48 Comuni coinvolti da sbarchi

Via libera ai 5 milioni di euro che andranno a sostengo di 48 comuni più coinvolti in Italia dalla gestione dei flussi migratori. Oltre 2 milioni di euro saranno destinati a 14 comuni siciliani, tra cui Lampedusa, Pantelleria, Pozzallo, Porto Empedocle, Augusta, Trapani e Messina. A Palermo andranno 183 mila euro.

Norme per disabilità e minori fragili

Stanziati 5 milioni di euro per l’assistenza igienico sanitaria degli studenti disabili, 300 mila euro per il trasporto sui mezzi pubblici e una nuova, più flessibile, normativa sull’accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà all’interno delle comunità gestite dai Comuni o convenzionate con i Comuni. Un intervento stanzia i fondi per garantire agli studenti delle scuole superiori l’assistenza igienico-sanitaria che durante tutto l’anno scolastico ha visto continue incertezze a seguito del trasferimento delle competenze allo Stato. Un secondo intervento stanzia 300mila euro da riconoscere come contributo alle aziende del trasporto pubblico locale per il rilascio di abbonamenti agevolati.

Infine un terzo intervento, riguarda le comunità nelle quali, a carico dei Comuni, vengono ospitati bambini e ragazzi provenienti da situazioni di fragilità o disagio familiare.

Incentivi a chi acquista auto elettriche

Approvata la norma prevede incentivi per i cittadini siciliani che acquistano un’auto elettrica. E’ quanto prevede una norma in legge di stabilità targata Movimento 5 Stelle che porta la firma della deputata catanese Jose Marano.

Due milioni per porti isole minori

La Finanziaria prevede 2 milioni di euro per rendere funzionali i porti marittimi delle isole minori. Risorse utili per garantire il migliore uso possibile ai fini turistici e per la mobilità interna e locale oltre che con la terraferma per gli abitanti delle isole. Lo prevede l’articolo 99 della Finanziaria approvato ieri dall’aula e riscritto grazie agli emendamenti presentati dal PD. A firmarla è stato il deputato Giampiero Trizzino, responsabile nazionale delle politiche ambientali del M5S e primo firmatario del disegno di legge sulle Isole minori.

Videosorveglianza e controlli in case di riposo e asili

Approvata la norma che prevede l’installazione d’impianti di videosorveglianza all’interno di case di riposo e asili, già presentata come disegno di legge da Michele Catanzaro parlamentare regionale del PD, e quella che consente ai Comuni la possibilità di attivare i controlli nelle strutture di accoglienza per anziani, perché la tutela delle persone più fragili è un dovere.

5 milioni per le politiche giovanili

L’Ars ha previsto 5 milioni di euro in favore di forme di “spazi aggregazione giovanile”. La Regione con questo stanziamento sancisce di fatto un passo avanti importante per contribuire a creare coesione sociale e solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni.

Fondo mutualistico per cooperazione

Via libera alla norma firmata dal deputato 5 stelle Salvatore Siragusa, che istituisce un fondo mutualistico regionale per lo sviluppo e la crescita della cooperazione delle cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947 e dal decreto legislativo 2 agosto del 2002. La norma consente inoltre alle associazioni di rappresentanza d’istituire propri fondi. Le modalità di funzionamento e gestione del fondo saranno stabilite successivamente con decreto dell’assessore alle Attività produttive.

Contributi per le Vie Francigene e i cammini di Sicilia

Contributi da parte della Regione per la valorizzazione delle Vie Francigene di Sicilia e dei Cammini a matrice storico-culturale riconosciuti sul territorio regionale. E’ quanto prevede un emendamento della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana approvato in queste ore a Sala d’Ercole nel corso della discussione della legge regionale di stabilità.

Fondi per ipab

L’Ipab Giovanni XXIII di Marsala ottiene un contributo di 130 mila euro per pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti che lamentano ritardi sulle spettanze per 74 mesi.

Fondo di solidarietà per Parchi archeologici

Con l’approvazione dell’articolo 34 della legge di stabilità regionale è stato introdotto il principio che il dieci per cento delle risorse incassate dai ticket d’ingresso dei Parchi archeologici di tutta la Regione verrà versato in un Fondo dal quale attingeranno anche i Parchi di fondazione più recente per finanziare le spese di funzionamento.